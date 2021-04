CULIACÁN._ La logística para la vacunación de personas mayores de 60 años que no habían podido acceder a su primera dosis, se planteó con un orden alfabético y con ciertos horarios que no fueron respetados por la población, generando así desorden a las afueras del Parque Constitución.

Después del arribo de 168 mil 900 dosis de AstraZeneca que se tuvieron el pasado 5 de abril, el día 6 de abril inició la vacunación de adultos mayores en la capital del estado.

La jornada de vacunación, tuvo un periodo hasta el 12 de abril, en el cual había 18 puntos de aplicación, en la recta final (lunes 12 de abril) se tuvieron activos nada más 5 centros, en esos días se les invitó a los adultos mayores a realizar el proceso de vacunación presentándose con su folio e identificación oficial, sin turnos asignados.

Ante esto, todavía existía un rezago de adultos mayores en Culiacán que no pudieron acceder a la primera dosis por falta de información, dificultad de movilidad, no haber realizado su registro, entre otros factores, es por ello que la Delegación de Programas para el Desarrollo Sinaloa, anunció desde el 15 de abril, que este sábado 17 de abril se llevaría a cabo la inmunización del rezago de personas mayores de 60 años que no recibieron su primera dosis.