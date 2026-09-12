$!Gobernadora de Sinaloa se reúne con familias buscadoras tras rechazo de colectivos

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que sostuvo un encuentro con colectivos de personas buscadoras y familias de personas desaparecidas, luego de que organizaciones rechazaron reunirse con ella este sábado y solicitaron la destitución de dos funcionarias estatales. A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria estatal señaló que escuchar a las familias y brindarles acompañamiento es fundamental para avanzar hacia soluciones y respuestas en la problemática de desapariciones en Sinaloa. “Reconocer su lucha, escucharles y brindarles acompañamiento con respeto y sensibilidad, es fundamental para avanzar hacia soluciones y respuestas”, escribió.

Domínguez Nava agregó que desde el Gobierno del Estado harán lo que les corresponde para atender las demandas de las familias buscadoras. “Con responsabilidad, desde el Gobierno del Estado, haremos lo que nos corresponde”, expresó en su publicación. El encuentro se realizó después de que colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas de distintas regiones del estado anunciaran que no asistirían a la reunión convocada por la Gobernadora para este sábado 12 de septiembre. En un posicionamiento difundido el viernes, las familias aclararon que su decisión no representaba un rechazo a Domínguez Nava ni al diálogo con el Gobierno estatal, sino una protesta contra la permanencia de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa; y Nora Patricia Figueroa Sauceda, Subsecretaria de Derechos Humanos.