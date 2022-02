Gobierno de Culiacán retirará bloqueos en banquetas en el sector norte de la Obregón; ya se prepara ruta de Metrobús

El Gobierno Municipal de Culiacán llevará a cabo un operativo para desocupar las banquetas de la avenida Álvaro Obregón en el sector norte, esto como preparativo para la primera ruta del Sistema de Transporte Integrado, conocido como Metrobús.

Lo anterior fue anunciado por el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro en entrevista con medios de comunicación locales.

En este operativo, en una primer etapa, se notificará a los ciudadanos que tengan construcciones, basura, o autos estacionados en banqueta para que los retiren. De no cumplirse con la petición, el Gobierno municipal implementará las acciones pertinentes.

“Ya vamos a meter a la Obregón a notificar a la gente que retire sus chatarras de las banquetas para que se muevan las techumbres que se ponen para vender frutas, legumbres, para taquerías que están invadiendo las calles”, dijo el primer edil.

“También para que la gente no haga talleres en esos lugares, en la calle, que no reparen carros”

La zona a atender corresponde del malecón Paseo Niños Héroes al norte de la Álvaro Obregón, culminando en la colonia Loma de Rodriguera.

Estrada Ferreiro indicó que la administración a su cargo ya trabaja en la logística para la construcción de las rutas del Sistema de Transporte Integrado, pero que no se habían efectuado acciones ya que se esperaba la aprobación del Gobierno Estatal.

“Hace mucho que hemos trabajado en eso, pero no nos hemos metido de lleno a la Obregón porque estaba pendiente que el Gobernador (Rubén Rocha Moya) dijera públicamente que se iba a hacer para no estar metiendo dinero de oquis, o sea, aunque él dijera que no, se iba a hacer, porque es un proyecto ya encaminado por Gobierno federal, pero con su anuencia él tendría que aportar lo que le corresponde”, agregó el Alcalde.

LA RUTA

La ruta por la que se implementará este operativo es la que comunicará la Sindicatura de Aguaruto con el sector de Loma de Rodriguera, atravesando por el bulevar Emiliano Zapata y continuando por la avenida Álvaro Obregón.

EL PROYECTO

De acuerdo con estimaciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el proyecto del Sistema de Transporte Integrado se licitará en marzo de este 2022.

A finales de enero, el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría del Bienestar, solicitó una prórroga de 120 días para analizar el convenio para la construcción del Metrobús, aún cuando ya se encuentra autorizado por el Gobierno federal. Esta prórroga es por protocolo y no afectará el proyecto, afirmó el Alcalde Estrada Ferreiro.

De acuerdo al expediente de su aprobación, del cual Noroeste posee una copia, el promotor registrado para la construcción del mencionado sistema es la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa.

Se estima que una vez concluido el proyecto sea usado por 196 mil personas al día, cobrando una tarifa de 11 pesos por viaje. El sistema consta de 11 rutas integradas.

El proyecto completo costará 3 mil 050.41 millones de pesos, los cuales se erogarán con una inversión mixta entre Banobras, el Gobierno de Sinaloa, el Gobierno de Culiacán y entes privados.