El Gobierno del Estado de Sinaloa no emprenderá alguna investigación en particular por una supuesta cocina de fentanilo instalada en una zona céntrica de Culiacán, expuesta por el medio de comunicación New York Times.

El Secretario General de Gobierno y vocero del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que el reportaje publicado fue un montaje.