Gobierno del Estado pagará renta por la USE, anuncia Rocha Moya

El Gobierno del Estado pagará renta por la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán, sin embargo, no asumirán deudas de administraciones anteriores, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“La USE no ha pagado renta pero no existe ningún contrato que obligue. Nosotros no podemos asumir deudas que no están debidamente certificadas”, dijo.

“A lo que yo me comprometo y se los dije a los dirigentes, que a partir de mi gestión les pago renta para que entre al fideicomiso”, agregó.

Rocha Moya aseguró que el fideicomiso al que pertenece la USE no es del Gobierno del Estado, ni de ningún particular, sino de los trabajadores.

Descartó que a corto plazo haya una mudanza de oficinas de la USE a otros edificios ya que los recursos de la renta son para un fideicomiso que pertenece a trabajadores del Estado.

Rocha Moya dijo que todavía no saben cuánto pagarán de renta, pero recalcó que el gobierno no es dueño de la USE ni ningún particular. Detalló que el fideicomiso es para otorgar bonos de jubilación, préstamos y gastos funerarios a los maestros.

“Lo que ocurre es que se manejó al estilo, en la oscuridad, pero ahí está”, señaló.

“Nosotros no tenemos más que decirles que los compromisos que tengamos con el fideicomiso los vamos a atender”, afirmó el mandatario estatal.

Anteriormente el colectivo de maestros denominado Convergencia 53 señalaron que la USE tenía un contrato de 2 millones 100 mil pesos mensuales de renta, y que le correspondía al SNTE 53 y al Gobierno del Estado.

Sin embargo, en su conferencia de prensa semanera Rocha Moya descartó que haya contratos de renta de las administraciones anteriores.