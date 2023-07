Con peluca, pestañas y un look extravagante, Guillermo le da vida a ‘Amanda’ mientras hace historia en la televisión mexicana como la primera presentadora Drag de noticias.

“Empezó esta versión de ‘Amanda’ mucho más política y aquí en el canal el año pasado, yo estaba en el área de mercadotecnia de Once Digital, lanzamos la campaña ‘Abrazo a la diversidad’ y ahí es donde Amanda entra en los reflectores del Once y este año se me ocurrió que presentara noticias”, explicó.

Un año más tarde, el también periodista originario de Culiacán, viajó a la Ciudad de México por una oportunidad laboral en la cadena de televisión OnceTV, con la que, en ese entonces, no imaginaba que haría historia.

“Tuve la oportunidad de participar y estar en el Senado, y en la Cámara de Diputados y decir ‘las personas Drags existimos, resistimos y también tenemos necesidades políticas y necesidades en cuestión de salud, una vida nocturna segura, que en los antros no se nos agreda, que al salir a las calles en Drag no se nos agreda’”, recordó Guillermo Barraza.

Amanda hizo historia al ser la primera presentadora Drag en conducir un noticiero tras la primera emisión del segmento llamado “Cada Hora a la Hora” que realiza Once Noticias.

“El gremio periodístico lo conozco bien, de ahí despertó el unir estos dos mundos de Guillermo periodísta y Guillermo/Amanda y me siguieron en esta locura, canal Once me siguió”, señaló.

La historia de Amanda causó furor inundando los medios de comunicación locales como nacionales.

Sin embargo, la noticia no fue del agrado de muchos quienes mostraron su desaprobación ante la televisora mexicana.

“Por salud mental no entro a leer los comentarios, sé que nunca le vas a dar gusto a las personas, pero mucha gente cree que por tener pestañas y peluca no tenga la seriedad o no tengo la preparación para hacerlo, la realidad dista mucho de esa creencia”, expresó.

Guillermo destacó que, aunque los comentarios negativos pueden doler, prefiere enfocarse en que está abriendo camino para que las próximas generaciones tengan mayor libertad para ser sí mismos.

“Antes de mí ya hubo mucha gente que despertó mucho odio y que permitió que este sufrimiento, y que decir ‘existo, te guste o no te guste’ es lo que hace que Amanda Drag Queen hoy pueda haberse convertido como en algo histórico”, dijo.

El mundo está en constante cambio, con el pasar de los años el Drag dejó de ser considerado algo de la vida nocturna para enfocarse más en la persona y su historia.