Habrá promociones gastronómicas para quienes voten, asegura Canirac Culiacán

Con el objetivo de incentivar el voto en la ciudadanía, la Canirac Culiacán exhortó a los afiliados a que envíen las promociones que estarán ofreciendo el 6 de junio, como una forma de invitar a los sinaloenses a que disfruten los incentivos por haber participado en la jornada electoral.

Miguel Taniyama, dirigente de la Canirac Culiacán, destacó que durante el día de la votación, el gremio restaurantero estará otorgando promociones que van desde descuentos del 10 por ciento, algunas bebidas, postres, entre otros.

“Todo el gremio tendrá una disposición de promoción presentando el dedo manchado, es algo que siempre se ha hecho cuando hay votaciones, esto buscando incentivar la participación ciudadana con el mayor logro democrático que tienen todos los ciudadanos, y este es el voto”, indicó Taniyama.

El dirigente de la Canirac en Culiacán agregó además que será el jueves o viernes cuando tenga la lista completa de cuántos y cuáles serán los restaurantes que participarán con promociones el 6 de junio, no solo en Culiacán, también en Los Mochis, y Mazatlán, y que es una campaña que se realiza en todo el país.

Taniyama destacó que, como sector, ven un panorama en el que quisieran se presentara una participación cuantiosa de personas votando.

“Debemos dejar de ser personas, para convertirnos en ciudadanos, es muy importante porque es una elección que marcará el rumbo del país, en saber qué tipo de régimen queremos, aquel que nos invita al autoritarismo y no respetar a las instituciones, o al que sí las respeta, al igual que el estado libre de derecho, y de libre mercado, esta es fundamental para ver qué tipo de país y ejercicio político, económico y gubernamental queremos y aspiramos los mexicanos”, señaló Taniyama.

Reconoció que para ser una elección intermedia, la gente está prendida en participar, considerando además que la concientización, más que haberla hecho los candidatos, la han realizado los sectores, por lo que se debe de demostrar qué es lo que realmente quiere el país, y cualesquiera que sea el resultado, es una señal importante que se tiene que revisar, y en el que se tienen que involucrar todos los mexicanos en las políticas públicas.

“No podemos cometer los errores del pasado, debemos ser más enérgicos ante la corrupción e impunidad, pero si a eso le agregamos el autoritarismo y un régimen de división del mexicano que está promoviendo el gobierno federal, pues creo que no abona en nada a una sociedad de avanzada”.

Taniyama resaltó que los grandes retos que tiene el país para los políticos tienen que ver con la educación, la salud, la seguridad.

Respecto al actuar del gobierno municipal de la actual administración en torno al sector, Taniyama señaló que fue nefasto.

“El gobierno municipal que encabezó Morena, para nosotros los empresarios fue un gobierno complicado, un gobierno que alentó el desempleo porque motivó cerrar negocios en el centro de Culiacán, cerrando más de 500 negocios, con una pérdida de más de 8 mil empleos, pero en los restaurantes pasó lo misma situación con 400 negocios cerrados y una pérdida de 4 mil empleos”, resaltó Taniyama.

El dirigente criticó también que las políticas públicas aplicadas en el gobierno municipal no fueron las correctas, originando toda la situación antes mencionada, haciendo mucho más lenta y complicada la recuperación económica.

“Hoy la exigencia principal del sector es la gobernanza, no puede haber un gobierno si éste no tiene una gobernanza con los sectores, donde éstos tengan una injerencia pública con los gobiernos, para saber dónde, cómo y cuándo se invierte el dinero público, lo que aportamos todos los ciudadanos, industrias, empresas, tenemos que darle certidumbre, que toda la contabilidad pública sea transparente, para que todo lo que se cumpla se lleve a cabo, no podemos dejar al gobierno solo, porque si los dejamos harán lo que les dará su gana”, subrayó.