Han cerrado 20 restaurantes en Culiacán en lo que va de 2026: Canirac

Al menos 20 restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados han cerrado en Culiacán en lo que va de 2026, en medio del contexto de inseguridad, informó su presidenta Karla Fernanda García Beltrán.

La dirigente explicó que la cifra corresponde a negocios que han bajado sus cortinas desde el inicio del año, algunos de manera temporal y otros de forma definitiva.

“Nosotros lo que tenemos el dato de manera ya interna son 20 puntos de ventas que cerraron cortinas desde el inicio del año hasta la fecha”, aseguró.

Agregó que durante 2025 se registró el cierre de alrededor de 35 establecimientos afiliados a la cámara.

Señaló que, ante las condiciones actuales, algunos empresarios han optado por modificar su modelo de negocio para mantenerse activos.

Entre las alternativas que han adoptado se encuentran operar únicamente con servicio de catering, enfocarse en entregas a domicilio o trabajar solo por eventos.

También, dijo, hay restauranteros que han decidido pausar operaciones en espera de que mejoren las condiciones para el sector.

“Hay algunos que decidieron trasladarse a otro giro o otro tipo de servicio, que a lo mejor probablemente se hicieron solamente de catering, otros delivery, o sea y otros por evento y etcétera. Hay otros que definitivamente ahorita se tomaron como que esa pausa hasta ver más más concreto el tema”.

A pesar de los cierres, la presidenta de Canirac señaló que continúan surgiendo nuevos proyectos gastronómicos en la ciudad.

Indicó que durante este año se han registrado entre 10 y 12 nuevos emprendimientos en proceso de apertura dentro del sector.

“En las empresas hay cierres, hay conclusión de ciclos, pero también llegan nuevos”, expresó.