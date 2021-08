Que reos en ciertas situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo con enfermedades degenerativas, puedan salir en libertad o cumplir el resto de su sentencia en su domicilio, es uno de los mejores decretos presentados por presidentes, consideró el Diputado Mario Rafael González Sánchez, agregando que pueden ser hasta 350 mil personas las que salgan de las cárceles.

“Creo que es una de las mejores decretos que pudo dar el Presidente”, declaró el legislador, “todo está bien, estamos hablando de que probablemente saquemos de los centros penitenciarios entre 250 mil a 350 mil entre todo el sistema nacional”, abundó.

Esta propuesta de decreto fue dada a conocer por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siendo cuatro grupos los beneficiarios, el primero hace referencia a adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos de sangre y se evalúe si pueden cumplir el resto de su sentencia domiciliaria, además de personas mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad crónico degenerativa.

“Una de las grandes realidades que tenemos es que hay mucho adulto mayor que en realidad están sentenciados, pero ya no deberían de estar en reclusión, porque no es solo uno, una persona de 75 años que no haya cometido delito grave y que lo tengan por robo o casas mínimas o que no haya sido sentenciado, puede salir”, declaró.

Sumado a quienes tengan más de 10 años en prisión y no tengan sentencia y al grupo de personas que se compruebe que sufrieron tortura en su proceso para sacar lo que se considera una falsa verdad, detalló entre estos grupos el Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Sinaloa.

“Me parece excelente la medida, muy humanitaria y sobretodo, tiene todo el respaldo, no nada más de las cámaras, sino del pueblo”, aseguró González Sánchez, quien tiene trayectoria en temas de seguridad.

Aproximadamente 12 mil 500 reos se espera que las entidades federativas señalen que son los que están en los grupos de 75 y 65 años que no cometieron delitos de sangre y tienen vulnerabilidades con probabilidad de salir libres, explicó el legislador, aunado a quienes tienen más de 10 años sin sentencia o que han sido torturados, los que esperan sean más de 200 mil.

“Se considera que a nivel nacional, podrán ser beneficiados entre 200 y 300 mil personas al comprobarse lo de la tortura y no sentenciados, de los adultos mayores que son vulnerables con enfermedades degenerativas y los de 75 años son 12 mil 500 más o menos”, reiteró.