CULIACÁN._ En Sinaloa hay desapariciones de personas que no se denuncian por miedo, mientras transcurre la crisis de inseguridad que afecta principalmente el centro del estado, afirmó la activista Alma Rosa Rojo Medina.

La activista buscadora de personas desaparecidas apuntó que las familias se censuran ante la posibilidad de que existan represalias contra el resto de los familiares si denuncian o hacen pública una desaparición.

“Estamos viviendo una inseguridad de lo más grande”, alertó.

“Lo que está pasando aquí es que muchas personas están denunciando, pero son muchísimas las que no están poniendo la denuncia por miedo. Yo no creo que sea porque los van a revictimizar, ahorita las denuncias no se dan por miedo, por la situación que estamos viviendo”.

En el colectivo Voces Unidas por la Vida, un grupo de búsqueda de personas desaparecidas, se realizan búsquedas en campo, pero desde que inició la crisis de seguridad se han pausado por la exposición que éstas conllevan.

“Nosotros ahorita estamos pausadas, pero ya estamos queriendo perder el miedo, porque sí estamos pausadas por el miedo; somos humanas, tenemos familia y nosotras no queremos que nos vaya a suceder nada ni a nosotros, ni a nuestras familias, ni a nadie”, dijo.

Lamentó la declaración realizada por el general Jesús Ileana Ojeda, de la Tercera Región Militar, realizada el pasado 16 de septiembre cuando declaró que la seguridad del estado no depende de las autoridades de seguridad.

“Ya quisiéramos que esto lo parara el gobierno, no puede decir un general que no pueden parar esto, para mí fue una respuesta de lo más tonta que dio el general, que tienen que ser los grupos los que paren esto”, mencionó la activista.

Desde el pasado 9 de septiembre inició una serie de enfrentamientos entre grupos armados que ha resultado en más de 100 personas asesinadas y 98 personas privadas de la libertad de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado.

A 20 días de esta situación, las cifras representan la desaparición de una persona cada 5 horas.