Culiacán | Audiencia

Imputan a ‘El Químico’ y a cuatro ex funcionarios por caso Azteca Lighting

El ex Alcalde y su ex Tesorero fueron acusados por un contrato de 34 millones de pesos y otro por más de 400 millones; el ex Oficial Mayor, el ex Secretario y el ex director de Obras Públicas, solo por el de 34 millones