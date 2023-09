Desde el primer momento en que periodistas desplazados solicitaron apoyo, lo han recibido por parte del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró la titular Jhenny Judith Bernal Arellano, ante las inconformidades referentes a la falta de apoyos a quienes han sido sacados del estado por amenazas.

“El Instituto apoyó desde el primer momento en que estas personas solicitaron apoyo social, el Instituto les brindó todas las facilidades, a ellos se les apoyó por seis meses el otorgamiento de un recurso económico por su situación de desplazamiento”.

“Debo decirles que el Instituto no pudo darles más porque los lineamientos, que son las normas que regulan la operatividad de este apoyo social, no permiten más... De hecho, son tres meses de apoyo con posibilidad de una prórroga de otros tres meses... Expresaban que ya no los quiero apoyar, no es que ya no quiero, ya no puedo apoyarles”, defendió Bernal Arellano acerca de estas denuncias.

Resaltó que esos apoyos solo son medida para que los activistas o periodistas que lo necesiten puedan librar el apuro que sufren, pero tampoco puede tratarse como si fuera una pensión.

“Es importante distinguir entre un apoyo y una pensión o reparación del daño... El apoyo es eso, te apoyo económicamente para que salgas de tu estado de crisis y puedas retomar el rumbo... Yo no soy una institución de seguridad social, no tengo facultades para ello”.

El pasado 1 de septiembre, presuntos periodistas desplazados se manifestaron en el Congreso del Estado durante el primer informe de labores del IPPPDHyP; entre los protestantes estaba Rosina Ávila Palma, consejera del Instituto, quien señaló que de 2 millones de pesos asignados para apoyos directos solo se han ejercido alrededor de 400 mil.

“Esos 2 millones de pesos no eran solo para apoyo social, compramos cámaras de video vigilancia, compramos chalecos antibalas, compramos cámaras para los vehículos, compramos otras herramientas que también se le han ofrecido a otros beneficiarios y que son necesarias para proteger su vida y su integridad”, respondió la titular del IPPPDHyP.

“No todo el recurso está dado para el apoyo social... Además, yo no puedo ir contra la Ley ni puedo ir contra las decisiones del Consejo (Consultivo), ese es el punto”.

Por otro lado, comentó que previo a esa manifestación no hubo un acercamiento directo de los periodistas denunciantes con ella, aunque recibieron una solicitud de apoyo cuando finalizaron los tres meses de prórroga.

“Se les dio respuesta por el mismo medio, explicándole las consideraciones jurídicas de por qué no era posible continuar el apoyo, eso fue”.

Acerca de la posibilidad de modificar los lineamientos y ampliar el recurso para destinar a la ayuda social, precisó que al someterlo en el consejo, solo dos consejeros apoyaron dicha decisión.

“Esto tiene que ver también con la posibilidad del recurso, estamos muy apretados en el tema presupuestal... Este año se me aprobaron 12 millones de pesos, y la gente piensa que desde enero tengo los 12 millones aquí, y no es así”, declaró Jhenny Bernal Arellano.

Referente a la atención psicológica para sus beneficiarios, reveló que han estado en pláticas con la autoridad pertinente con el fin de conseguir mejores tratamientos tanto psicológicos como médicos.

“Recientemente hemos tenido acercamiento con el Secretario de Salud a efecto de buscar beneficios y apoyo de tratamiento psicológico y médico a periodistas y defensoras de derechos humanos que, en situación de riesgo, lo requiera; de hecho, ya hemos solicitado medidas al Secretario de Salud”, explicó.