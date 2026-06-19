$!Invierten comerciantes de Culiacán hasta 50% en mercancía del Mundial, mientras el Día del Padre queda en segundo plano

Ante una demanda que superó las previsiones iniciales, los comerciantes del centro histórico y zonas comerciales han elevado su inversión en artículos relacionados con la Selección Nacional y el Mundial 2026 hasta en un 50 por ciento. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que originalmente el sector mercantil mantenía una postura cautelosa, con apenas un 15 a 20 por ciento de inversión destinada a indumentaria deportiva y accesorios mundialistas.

“La demanda fue extraordinaria y nos rebasó para lo que fue el primer juego. Ya para el segundo juego se sumaron más comerciantes y la inversión subió de entre el 15 y el 20 por ciento hasta el 40 y 50 por ciento”, expresó Sánchez Beltrán. La respuesta de los consumidores durante los primeros encuentros de la justa internacional obligó a los locatarios a duplicar sus inventarios de banderas y playeras oficiales para satisfacer el flujo de compradores. Este dinamismo deportivo contrasta drásticamente con la parálisis que afecta a los productos destinados al Día del Padre. A pesar de que se proyectaba un incremento de ventas de entre el 30 y 40 por ciento en artículos para caballero, la realidad en los mostradores es de un estancamiento generalizado.