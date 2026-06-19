$!Invierten comerciantes de Culiacán hasta 50% en mercancía del Mundial, mientras el Día del Padre queda en segundo plano

Ante una demanda que superó las previsiones iniciales, los comerciantes del centro histórico y zonas comerciales han elevado su inversión en artículos relacionados con la Selección Nacional y el Mundial 2026 hasta en un 50 por ciento.
Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que originalmente el sector mercantil mantenía una postura cautelosa, con apenas un 15 a 20 por ciento de inversión destinada a indumentaria deportiva y accesorios mundialistas.
“La demanda fue extraordinaria y nos rebasó para lo que fue el primer juego. Ya para el segundo juego se sumaron más comerciantes y la inversión subió de entre el 15 y el 20 por ciento hasta el 40 y 50 por ciento”, expresó Sánchez Beltrán.
La respuesta de los consumidores durante los primeros encuentros de la justa internacional obligó a los locatarios a duplicar sus inventarios de banderas y playeras oficiales para satisfacer el flujo de compradores.
Este dinamismo deportivo contrasta drásticamente con la parálisis que afecta a los productos destinados al Día del Padre.
A pesar de que se proyectaba un incremento de ventas de entre el 30 y 40 por ciento en artículos para caballero, la realidad en los mostradores es de un estancamiento generalizado.
“No se están concretando estas ventas. Estamos a viernes y no vemos un interés de los ciudadanos por acercarse a los centros comerciales a realizar estas compras”, señaló.
Los comerciantes reportan una sensación de incertidumbre ante la falta de interés del público, confirmando que, socialmente, esta fecha se mantiene en los últimos lugares de relevancia comercial en la ciudad, situándose incluso por debajo del Día del Estudiante o el Día de la Familia.
La situación ha escalado a un nivel de preocupación tal que la Unión de Comerciantes ha desplegado brigadas de información en los principales puntos de venta.
Esta medida responde a los resultados de sondeos recientes, los cuales indican que el 80 por ciento de los ciudadanos desconoce la fecha exacta del festejo o muestra dudas al respecto.
A través de esta campaña de difusión inmediata, el sector busca despertar al consumidor y recordarle que la celebración es este domingo, en un intento por rescatar el flujo económico de una festividad que, hasta el momento, solo sobrevive comercialmente gracias al impulso colateral de la fiebre mundialista.