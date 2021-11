Invita Rocha Moya a votar en consulta para la planta de amoniaco de Topolobampo

La consulta para saber si la población está en contra o a favor de la creación de la planta de amoniaco de Topolobampo, Ahome, se realizará este próximo 28 de noviembre, anunció el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, quien invitó a la población a que salga a votar, a favor o en contra, pero que voten.

“Es necesario saber, sí o no, pues que nos diga la consulta, esa consulta se va a hacer el próximo 28, la empezamos a implementar desde un momento, esto va a hacer la opinión de la gente”, dijo.

“Yo no tengo por qué decirles a los sinaloenses de esa zona por qué voten, lo que quiero decirles nada más: háganlo. Den su opinión a favor o en contra, necesitamos saber si se puede o no se puede y ya no estar esperando. Esa inversión sería muy importante, nosotros estamos partiendo de la idea de que no tiene un riesgo el tema, incluso la Manifestación de Impacto Ambiental que ya se dio, tiene que actualizarse, que revisar”, aseguró.