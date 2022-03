Irresponsable promover el no usar cubrebocas: Estrada Ferreiro

Promover o incitar a que la ciudadanía no utilice el cubrebocas es irresponsable pues la pandemia aún continúa, criticó el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El Mandatario municipal se negó a responder si consiente la propuesta que planteará el Gobernador Rubén Rocha Moya ante la federación en la que se busca la no obligatoriedad del cubrebocas en espacios públicos.

“No voy a decir públicamente que no usen el cubrebocas, si no lo quieren usar nadie los va a obligar, pero no podemos promoverlo. Es muy irresponsable declarar que estamos en verde y que no usen el cubrebocas”, comentó el Alcalde.

“Estoy en desacuerdo que lo publiquen. No inciten a que no lo hagan”

El lunes, el Gobernador anunció en su conferencia de prensa semanal que enviará al Gobierno Federal una solicitud para eliminar el uso obligatorio del cubrebocas dentro de los lineamientos sanitarios ante el coronavirus.

“Yo lo tengo en mente, me parece que ya debiéramos dejarlo, no obligarlos a dejar el cubrebocas sino que lo use cada quien si lo quiere hacer y que no esté obligado a traer su cubrebocas, que te obligan para meterte al restaurante, o para meterte a la oficina, etcétera”, comentó Rocha Moya.

Actualmente Sinaloa se encuentra en semáforo epidemiológico verde, lo que indica la más baja peligrosidad en cuanto a contagios en la entidad. El próximo 22 de marzo la federación actualizará el semáforo, de mantenerse el estado en color verde podría concretarse la solicitud mencionada por el Gobernador.