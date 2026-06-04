$!Jóvenes pueden escribir un nuevo capítulo para Sinaloa, destacan en SUMAFest 2026

CULIACÁN._ La construcción de la paz en Sinaloa pasa por las juventudes y por su capacidad para transformar su entorno, sostuvo Iván Velázquez Aréchiga durante el SUMAFest 2026, encuentro que reunió a alrededor de 600 estudiantes de secundaria de Culiacán y Navolato. “Sabemos que en la suma de nuestras capacidades radica la grandeza de nuestra comunidad. Sabemos que en el talento, la grandeza y las habilidades de ustedes está la fortaleza para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia”, expresó el director general de SUMA Sociedad Unida IAP.

El evento, realizado este jueves en el auditorio Modular Inés Arredondo en Culiacán, congregó a estudiantes de distintas escuelas secundarias para participar en actividades enfocadas en el liderazgo, la convivencia y la promoción de acciones positivas dentro de sus comunidades. Velázquez Aréchiga reconoció que actualmente Sinaloa enfrenta un contexto complejo, pero señaló que precisamente esos desafíos han fortalecido los proyectos que SUMA impulsa en los planteles educativos. “Ustedes inspiran y motivan no solo a otros jóvenes, sino a toda la comunidad. Nos inspiran a sacar lo mejor de nosotros mismos en la construcción de esa paz que todas las personas merecemos”, apuntó.

Durante el último año, informó, la organización trabajó en 67 escuelas y atendió a 14 mil 495 alumnos. De ellos, 720 se formaron como Líderes de Paz y desarrollaron 41 acciones para mejorar su entorno cercano. Como parte de la jornada, estudiantes compartieron algunos de los proyectos que han impulsado en sus escuelas para fomentar la convivencia y la participación entre sus compañeros. El programa también incluyó la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Sinaloense de Cultura, que interpretó temas de algunas películas.