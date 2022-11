Juan Ferrer, del Insabi, no se ha comunicado con Rocha Moya ni enviado el recurso para hospitales de Culiacán

Un día después de las acusaciones del Gobernador Rubén Rocha Moya contra Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, el funcionario federal no se ha comunicado con el Mandatario estatal, ni ha otorgado los recursos prometidos para poner a operar el Centro de Salud y el Hospital General de Culiacán.

“No me ha hablado, que mande el dinero, que no me hable”, señaló el Gobernador.

En la conferencia de prensa semanera de este lunes, Rocha Moya acusó de mentiroso a Juan Ferrer por prometer 75 millones de pesos del Insabi el pasado mes de septiembre, los cuales no han transferido al Estado; esto en respuesta al cuestionamiento de Noroeste sobre si intervendría para que llegaran los recursos a la entidad.

La respuesta de Rocha Moya fue retomada por el medio nacional Reforma, por la acusación contra el funcionario federal y la solicitud de los recursos prometidos para que operen los nuevos centros hospitalarios en la capital de Sinaloa, los cuales fueron construidos desde la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Finalmente es muy marcado eso, esa falta de responsabilidad porque cuando a mí me habla él y me dice ‘mañana está el dinero’ y yo les informo a ustedes”, expresó.

Consideró que tras la declaración que dio este lunes, podría haber una respuesta positiva por parte del Gobierno federal.

“Me han dicho que me lo van a mandar, quiere decir que lo tienen”, comentó.