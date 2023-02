El gasto de poco más de un millón de pesos que realizó el Ayuntamiento de Culiacán para remodelar la oficina de la Presidencia del Gobierno municipal es parte de un proyecto para mejorar espacios públicos, justificó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo a información del Gobierno de Culiacán obtenida por Noroeste mediante solicitud de transparencia, para la más reciente remodelación del despacho del Alcalde, ubicado en el Palacio Municipal, se erogaron un millón 021 mil 628.81 pesos.

A pregunta expresa sobre la justificación para realizar la remodelación, el Alcalde comenzó a detallar una serie de trabajos que se realizan para el mejoramiento de los espacios públicos del municipio, sin hablar en específico del gasto de un millón de pesos para embellecer su espacio de trabajo.





Alcalde, sobre el gasto de un millón de pesos para la remodelación de su oficina, ¿algún comentario la justificación de este gasto?

No mira, eh, pues el Ayuntamiento es un inmueble histórico, de mucho valor simbólico para Culiacán, pues ahí está la Alcaldía, se invirtió no solamente para el despacho del Alcalde, que hay que decirlo no es propiamente es mío, es es patrimonio público.





“También invertimos un millón 600 mil pesos para, en donde están las cajas de recaudación, estamos haciendo la inversión ahorita para las unidades del DIF, pues estamos haciendo inversión pública. El año pasado invertimos más de 400 millones de pesos en la pavimentación de calles. Entonces, pues está dentro de todos los trabajos que estamos haciendo para mejorar”, argumentó.





Pregunté por transparencia, específicamente el gasto para la oficina donde está su despacho, y pues el monto ascendía a 880 mil pesos más impuestos, que resultaba en un millón de pesos, ¿cuál fue la justificación?

Lo que hicimos fue, como te comento, eh, ver qué áreas necesitan remodelación y mantenimiento. Es un edificio muy importante para la ciudad, eh, pues para los servicios que otorgamos, etcétera y decidimos invertir en él, en la remodelación, no solamente del despacho, también el área de cajas invertimos 1 millón 600 mil pesos, y estamos así invirtiendo en en otras áreas, no propiamente en Presidencia pero pues tratamos, eh, de mejorar nuestra ciudad y todos los espacios que son públicos.





La remodelación del despacho se ejecutó del 7 de septiembre de 2022 al 6 de octubre de ese mismo año, y fue realizada por la firma Vertika Arquitectura. El costo de la obra ascendió a los 880 mil 714.49 pesos sin contemplar impuestos.

Gámez Mendívil inició su gestión como Alcalde sustituto de Culiacán el pasado 10 de junio de 2022, elegido por el Congreso de Sinaloa después de que se desaforara y destituyera a su antecesor Jesús Estrada Ferreiro, señalado por dos delitos y sometido a dos juicios políticos.

De acuerdo a las fechas, la remodelación del despacho inició tres meses después de que Gámez Mendívil llegó a la administración municipal.