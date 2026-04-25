‘La Gran Mesa’ envía mensaje de unidad del gremio gastronómico y la sociedad sinaloense: Luis Osuna

Durante la primera edición de “La Gran Mesa” en Culiacán, el chef Luis Osuna resaltó que el festival gastronómico representa un llamado a la unidad del gremio y una oportunidad para proyectar una imagen distinta de Sinaloa.

Osuna explicó que su participación en el evento fue inmediata tras conocer la propuesta de las organizadoras, por considerar que este tipo de encuentros fortalecen al sector.

“Siempre los eventos gastronómicos en Sinaloa y en Culiacán, Mazatlán, en cualquier parte de Sinaloa, motivan. A nosotros nos motiva mucho, siempre estamos empujando que se hagan este tipo de eventos”.

“Rapidísimo dijimos que sí y nos sumamos en tres micras de segundo, nos sumamos, pues porque mira, es bien importante y más ahorita que nos vean al gremio, a todo el gremio de hospitalidad de Sinaloa”, expresó.

El chef subrayó que uno de los principales mensajes del festival es la cohesión entre quienes integran la industria de la hospitalidad.

“Es bien importante que nos vean al gremio unido. Aquí hay restaurantes, casas de vinos, de mezcales, cerveceras, todos locales. Estamos mandando un mensaje muy potente de unidad y convivencia”, afirmó.

Añadió que el formato del evento, con mesas comunales, refuerza precisamente esa idea.

En ese sentido, consideró que el festival también contribuye a modificar la percepción del estado a nivel nacional.

“Es cambiar la narrativa de Sinaloa. Eso es lo que venimos haciendo desde hace años con este tipo de eventos, y hoy más que nunca es momento de hacerlo”, dijo.

Osuna insistió en que el contexto actual hace necesario reforzar la colaboración entre sectores.

“Ahorita es momento de unidad, de unirnos todos para poder salir adelante y mandar mensajes positivos. Eso nos va a fortalecer como comunidad”, señaló.

El chef también destacó el ambiente del evento y la respuesta del público.

“El culichi ya está ávido de querer tener este eventos seguros, porque este va a ser un evento muy bonito familiar, en una instalación muy segura”, apuntó.

Llamó a mantener este tipo de iniciativas de manera constante.

“Ahorita es momento de unidad, de eso se trata momento de unidad, unirnos todos para poder salir adelante y mandar mensajes positivos. Comunidad unida”, concluyó.