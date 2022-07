La ley es muy clara y para todos, dice Diputado sobre tenis escolares con colores de Morena

“Es algo que como oposición no estamos de acuerdo, no nos vamos a callar y por supuesto que lo voy a señalar, lo haré del conocimiento del comité... lo vamos a afrontar y lo vamos a decir: cumplir la ley es lo prioritario, certeza jurídica, respetar la certeza jurídica, respetar el estado de derecho, respetar ahora a la oposición”.

“Ellos mismos la propusieron, ellos mismos la forzaron, ellos mismos la votaron, ahora resulta que no quieren cumplirla, es como retroceder”, acusó.

No obstante, el artículo 5 de la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa prohíbe todo tipo de frases, logotipos, slogan, sellos o colores en el calzado y uniformes que impliquen promoción personalizada de un servidor público, partido político, organizaciones o sindicatos.

“La ley es muy clara, debe de ser el sello oficial del estado de Sinaloa y no puede tener ningún tipo de color ni parecido a ningún partido político, en este caso el de Morena, tinto, rojizo, no puede ser incluido dentro del calzado”, objetó.

Asimismo recordó que en el año 2020 cuando se aprobó la reforma a esta ley, miles de zapatos con el logo “Puro Sinaloa”, sello distintivo del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, fueron desechados, por lo que de haber calzado con este nuevo diseño tendría que volverse a fabricar.

“De hecho se vinieron en cima del ‘Puro Sinaloa’, y se quedaron cerca de 40 mil calzados en el proceso porque pasó esta ley... yo espero que no hayan hecho el gasto porque va a ser un gasto, que si no cumple con las reglas, los tienen que volver a hacer”, afirmó.

El Diputado local aseguró que la oposición trabajará para garantizar un estado de derecho en beneficio de los sinaloenses.

“Vamos a seguir luchando por una certeza jurídica, por un estado de derecho, que no la golpeteen, que no la pisoteen y sobre todo, lo más importante, es por el beneficio de los sinaloenses, no se valen que ahora resulta que ellos sean los desiguales, los incumplidores de la ley”, concluyó.