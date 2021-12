La SEPyC no rompe con los maestros y trabajadores de la educación, responde Domínguez Nava a SNTE 53

Después de que el líder sindical del SNTE 53, José Fernando Sandoval Angulo, anunciara un rompimiento con la Secretaría de Educación Pública, debido a que denunciaban intromisiones en las facultades del sindicato por parte de la titular de Educación, Graciela Domínguez Nava, ella respondió que no se rompe la relación entre los maestros y trabajadores.

“Quiero decirle a las y los maestros y trabajadores al servicio de la educación que la SEPyC no rompe con ellos. Nosotros estaremos muy vigilantes de que sus prestaciones y garantías laborales estén muy atendidas. Esto es parte de los desacuerdos que hemos tenido con la dirigencia sindical. No podemos no interesarnos en los derechos laborales de los trabajadores”, dijo.

La titular de la SEPy expresó que la política laboral integra dos partes: la patronal y la representación sindical, por tal razón ofrecerá siempre la apertura al diálogo.

“Lo único que pedimos es respeto, que no haya exigencias, ni amenazas y tampoco pretendan sustituir las funciones de la institución”, dijo.

Ante las acusaciones que el sindicato de la sección 53 hacía sobre que la Secretaria de Educación, quien dice realizó la asignación de personal de apoyo, facultad que señala corresponde al sindicato, Domínguez Nava señaló que esta dependencia está facultada para otorgar nombramientos a personal de apoyo.

”Y nuestro deber es actuar en beneficio de las y los niños, adolescentes y jóvenes, y su derecho a la educación”, dijo.

Por lo que resaltó que la SEPyC mantiene su firmeza de trabajar bajo la legalidad, lo que implica abandonar aquellos usos y costumbres que se contrapongan a la ley.

Sobre el señalamiento que hizo el SNTE 53, ante el nombramiento al cargo de intendencia a Ana Cristina Contreras, viuda de César Yamil, quien falleció el pasado mes de octubre, a consecuencia de contagio por Covid-19, en la sindicatura de El valle de Mocorito, la Secretaria de Educación señaló que la administración del gobernador Rubén Rocha Moya trabaja bajo el principio humanista.

“En el que tienen voz cada una de las y los integrantes de la comunidad. Una muestra de unión ciudadana ocurrió durante 34 días en El Valle de Mocorito, donde los pobladores alzaron la voz en solidaridad a una familia, situación que esta dependencia valora”.