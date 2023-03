La Auditoría Superior del Estado revisará la cuenta pública 2022 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

“No pueden decir que no, sería transgredir la ley, sería violentar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, sería violentar la Ley de la Auditoría Superior del Estado”, aseveró.

“Se aleja del espíritu de la sociedad, si algo ha quedado claro en un mensaje de la sociedad es que quiere ya claridad en el uso de los recursos públicos”.

La propuesta fue de la ASE, y no por petición del Congreso del Estado, dijo, y dicha revisión fue incluida en el programa anual de auditorías.

“En su autonomía técnica, eso no merece y no ocupa la aprobación ni de la Comisión de Fiscalización, ni del pleno, forma parte de su autonomía técnica”, agregó.

Arredondo Salas explicó que no pueden auditar a un ente todo el tiempo porque no hay capacidad humana, porque no encuentran todos los elementos, por eso hacen un orden para definir qué entes serán auditados este año.

“Pero que no pase un espacio de tiempo amplio sin que puedan ser auditadas y que puedan rendir cuentas a la sociedad, hoy toca el turno, entre otras instituciones, a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, añadió.

La última vez que la ASE revisó a la UAS fue en 2018, informó.

“Yo creo que va a ser un buen ejercicio cara a la sociedad, que la universidad dé cuentas de cómo está administrando los recursos que son del pueblo de Sinaloa”.