Es un insulto para los sinaloenses que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, venga a Sinaloa a cosas que no necesitamos y no a lo urgente como lo es restablecer la paz, criticó el Partido Acción Nacional en el estado.

Integrantes del partido político se manifestaron a las afueras del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, durante la visita de Sheinbaum Pardo en la que inauguró nuevas salas de quirófano y un área de atención de quemaduras.

“Nos queda claro que la Presidenta de México es inaccesible, lamentablemente no existen las condiciones para que nos podamos acercar de ella, que sólo viene a la foto de las cosas fáciles. Sinaloa es el estado más violento de México”, dijo la presidenta del PAN, Wendy Barajas.

“Desde aquí alzamos la voz, no hay tema más importante y doloroso en nuestro estado, que el de la inseguridad. Hace aproximadamente 10 meses, los sinaloenses nos debatimos entre balas y sangre, el número de muertos y desaparecidos, no sé si los gobiernos de Morena, indolencia, la incompetencia y la complicidad nos han dejado a nuestra suerte”, agregó.

Barajas Cortes señaló que a más de 10 meses de la ola de violencia, se han cometido más de mil 600 asesinatos y más de 2 mil 800 personas han desaparecido sin que sea prioridad para las autoridades.

Además, de una pérdida de cerca de 16 mil empleos formales.

A las afueras del HPS portaron lonas con los siguientes mensajes: “Basta Sheinbaum, la seguridad es tu responsabilidad, sino puedes renuncia” y “Aquí se cobra la consulta, no hay medicamentos, no hay insumos para trabajar, no sirven los quirófanos. Mienten, roban y traicionan. No hay salud como Dinamarca, ¿o si Sheinbaum?”.