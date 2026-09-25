Lamenta Tai Pak ataque armado en sucursal de Culiacán; ‘solidaridad a las personas afectadas’

En un comunicado difundido este viernes por Luis Enrique Pun Hung, socio de la empresa, confirmó que sus colaboradores se encuentran bien.

La cadena Tai Pak Asian Wok Kitchen lamentó el ataque armado registrado el jueves en su sucursal del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, y expresó su solidaridad con las personas afectadas.

“Nos duele especialmente que un espacio seguro que ha sido punto de encuentro de tradición de las familias, amigos y generaciones sinaloenses por más de 55 años haya sido escenario de un hecho tan triste”, expresó.

“Nuestro más profundo respeto y solidaridad a las personas afectadas”.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 24 de septiembre en el establecimiento ubicado en el sector Tres Ríos, que dejó como saldo una persona sin vida, y siete más heridos, entre ellos el cantante y compositor sinaloense Víctor Valverde.

La empresa señaló que, pese a lo ocurrido, mantiene su compromiso de continuar brindando servicio a sus clientes en Sinaloa y adelantó que la sucursal será abierta “a la brevedad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso para continuar compartiendo nuestra experiencia de sabor y servicio a los sinaloenses”, indicó.