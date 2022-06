Tras la manifestación de personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia ocurrida en Mazatlán, el Goberndor Rubén Rocha Moya afirmó que el Gobierno del Estado sí los atienden.

“Son muy atendidos por nosotros, que me disculpen mis compañeros que dirigen a los desplazados allá en el sur, tienen atenciones que no tienen ustedes idea, que puedo cambiarles el esquema porque tratar o directamente con los desplazados y no con la diligencia que te pide hasta lo que no”, señaló el mandatario estatal en la conferencia de prensa semanera.

“No pueden estar haciendo, primero que querían que compráramos a fuerzas un terreno, finalmente llegamos al momento de hacer un compromiso de compra venta y le dimos creo que el 70 por ciento cuando eso no es usual, pero nos estuvieron exigiendo, dijimos está bien, no es usual el compromiso de compraventa de un 30 por ciento, les dimos 70 por ciento, están los terrenos”, explicó.

Dijo Rocha Moya que el Gobierno del Estado no puede hacer nada con los terrenos mientras no tengan la propiedad plena de los mismos.

“Es que quieren que las cosas se las hagamos de la noche a la mañana y eso no es posible, eso tiene un orden. Nosotros caeríamos en responsabilidad, nosotros los atendemos permanentemente”, expresó el mandatario estatal.

Durante la mañana de este domingo, personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia se manifestaron en la avenida Camarón Sábalo en Mazatlán para exigir mayor seguridad en el fraccionamiento CVive y la lotificación de mil 200 predios.