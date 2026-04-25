‘Le urgía’: Miguel Taniyama celebra la reactivación social y gastronómica de Culiacán

Con la realización del festival gastronómico ‘La Gran Mesa’, el sector restaurantero y la sociedad civil han dado un paso firme hacia la recuperación de sus espacios en un ambiente de convivencia y seguridad.

El chef y empresario Miguel Taniyama destacó la importancia de retomar las actividades que dan identidad a la ciudad, señalando la necesidad de volver a encontrarse en entornos positivos.

“Le urgía y va a ser una tarde-noche para pasarla contentos y agradable. Contento de volver a cocinar para muchos y si se puede”, compartió Miguel Taniyama.

Desde el Jardín Botánico de Culiacán, un espacio emblemático para los culiacanenses, Taniyama calificó el evento de reactivación como un esfuerzo conjunto entre chefs, empresarios y ciudadanos que buscan demostrar que la ciudad puede y debe seguir adelante.

Para el empresario, la realización de este encuentro no habría sido posible sin la sinergia institucional.

El chef y empresario expresó su agradecimiento al cuerpo de seguridad por brindar las facilidades y el resguardo necesario para que tanto comerciantes como asistentes recuperaran la confianza de salir a las calles.

“Creo que el tema es gobernanza, creo que el tema es poder hacer esa sinergia y volver a construir el Culiacán que todos merecemos”, afirmó.

El evento no solo ofreció un respiro social, sino también una muestra de la alta calidad gastronómica de la región.

El chef compartió su emoción por volver a cocinar para el público, presentando para esta ocasión especial un menú que incluyó costillas con una barbacoa artesanal de piña, hongo shiitake y chile de árbol, además de chicharrones de papa y su tradicional paella.

También insistió en que este es solo el comienzo de una serie de eventos necesarios para la ciudad, haciendo un llamado a organizar más festivales, como el del aguachile, para fortalecer el tejido social.

Miguel Taniyama cerró su intervención invitando a todos los ciudadanos a acompañar estos esfuerzos, convencido de que la participación activa es la única vía para devolverle la vitalidad a Culiacán.