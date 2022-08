“En Tijuana desde la primera cita que tuvo mi niña, que fue en abril, me dijeron que mi niña iba a poder caminar con la operación que le fueran a hacer en sus piecitos, ella sí iba a poder caminar. Desde la primera cita me lo dijeron”, comentó Patricia. Realizan rifas con causa

“El pie equinovaro es donde ella tiene todos sus piecitos metidos para adentro. Hace cuatro años le hicieron una cirugía de sus piecitos, en Torreón, pero desgraciadamente no le sirvió de nada la operación, no le funcionó la operación en sus piecitos, le quedaron igual”, explicó la abuela de la menor.

Las cirugías anteriores que tuvo Lesli en los pies no fueron exitosas porque, aunque tuvo leves mejorías, todavía no puede caminar.

“Y si todo está bien, ahí mismo me dicen si me la operan de sus piecitos o me dan otra fecha. Pero ellos normalmente dicen a las personas que son de fuera cuando uno va a cita, tratan de hacer todo lo posible por hacer las cosas para no volver a hacer otro gasto para uno, que es pesado pues, y si todo está bien, probablemente que me operen a mi niña, ya estando allá, de sus piecitos”.

Además Patricia vende comida típica de Torreón, de donde es originaria, para eventos y en su casa. Así como jugos frutales y licuados, pero lamenta que no ha tenido suerte con en ocasiones anteriores.

“Me da tristeza porque yo lo anuncio, tengo muchas publicaciones en el Facebook donde publico mi comida, mis gorditas, el menudo, vendo menudo rojo, toda la comida que yo vendo es del lado de Torreón de donde yo soy, y pues sí la gente me dice que está muy buena mi comida”, expuso.

“Pero no sé, no sé qué está pasando que, desgraciadamente, desde que lo estoy publicando no he tenido éxito”.

Lamentó que también tiene limitaciones tecnológicas ya que algunas personas la han buscado para envíos a otras colonias por medio de aplicaciones digitales, pero no puede darles el servicio porque no sabe cómo utilizarlas.“Yo no sé hacer esos movimientos, no sé”, expuso.

“No tengo quién me haga el favor de apoyarme para llevar los envíos”.

Patricia solicitó apoyo de la ciudadanía para poder obtener los recursos y viajar nuevamente a Tijuana con Lesli. En ocasiones anteriores ha podido tener apoyo de ciudadanía y autoridades como el DIF Sinaloa y el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Ya también me da pena ir al Ayuntamiento, ya me da pena ir al DIF, porque gracias a Dios me han apoyado, el Presidente que estuvo, que lo sacaron, él me ha ayudado”, comentó.