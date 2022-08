$!Llega el sabor chilango a Culiacán: Hernán abre puesto de tortas de chilaquiles

“Inicié la receta de cero, escuché los ingredientes, a idea mental preparé uno, no me basé ni en fotos, ni en recetas, ni en nada, solo lo que me dijo mi hermana, al platicarme de sus experiencia”, dice.

“Uno como cocinero se exige demasiado, por más que la gente me aprecie, siempre estoy buscando algo mejor, y la gente me decía lánzate, y yo me espera y decía, una semana más de practicar receta, una semana más de practicar, así me estuve yendo, hasta que la gente me dijo, es que ya te tienes que poner, y yo sabía que este producto al ser prácticamente nulo, le iba a interesar a la gente”.

Casi por terminar la plática, Hernán invita a los culiacanses que se atrevan a probar algo diferente, y que tal vez se puedan llevar una sorpresa muy grata.

“Primero que nada que se anime, que tengan fe que es un producto que lo más probable es que les guste, es un producto pesado, la verdad que es un producto para desayunito rápido, es completamente bienvenido, si tienen la curiosidad pruébenlo, y pues son bienvenidos”, invita.

Terminando la entrevista, Hernán, inmediatamente se dirige a su casa, los guisos de chilaquiles ya se acabaron, y la gente espera impacientemente para poder probar esta novedad, llamada torta de chilaquiles.

Si gustas ir a probar una torta de chilaquiles, la carreta de Hernán, está ubicada en el bulevar Sabinos, entre calles Lichis y Naranjos, en la colonia La Campiña.