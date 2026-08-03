$!Lodo y sedimentos arrastrados por las lluvias retrasaron el restablecimiento del servicio de agua en Culiacán: Japac

El arrastre de lodo, arena y sedimentos provocado por las lluvias de la última semana incrementó de manera extraordinaria la turbiedad del río Tamazula, lo que obligó a prolongar el proceso de potabilización y retrasó el restablecimiento del servicio de agua potable en colonias del centro y norponiente de Culiacán, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.
La Japac explicó que el Río Tamazula abastece a la Planta Potabilizadora Juan de Dios Bátiz y que, ante las condiciones del agua, fue necesario realizar ajustes operativos y dedicar más tiempo al proceso de tratamiento para garantizar que el líquido cumpliera con todos los estándares de calidad antes de incorporarlo a la red de distribución.
Indicó que el servicio únicamente puede restablecerse cuando las condiciones del agua lo permiten y existe la certeza de que el suministro es completamente seguro para el consumo humano.
Precisó que esta situación prolongó la recuperación del servicio en diversas colonias de la zona centro y norponiente de la ciudad, donde desde el domingo comenzó el restablecimiento gradual del abastecimiento.
Además, informó que su personal trabajó de manera ininterrumpida en el retiro de grandes cantidades de basura, lodo y material de arrastre acumulados en la obra de toma, así como en las labores de desazolve para liberar la infraestructura indispensable para reanudar la producción de agua potable.
Reconoció las molestias ocasionadas por la suspensión del servicio a las familias afectadas; sin embargo, reiteró que su prioridad es garantizar un suministro de agua seguro y de calidad.