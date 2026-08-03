$!Lodo y sedimentos arrastrados por las lluvias retrasaron el restablecimiento del servicio de agua en Culiacán: Japac

El arrastre de lodo, arena y sedimentos provocado por las lluvias de la última semana incrementó de manera extraordinaria la turbiedad del río Tamazula, lo que obligó a prolongar el proceso de potabilización y retrasó el restablecimiento del servicio de agua potable en colonias del centro y norponiente de Culiacán, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

La Japac explicó que el Río Tamazula abastece a la Planta Potabilizadora Juan de Dios Bátiz y que, ante las condiciones del agua, fue necesario realizar ajustes operativos y dedicar más tiempo al proceso de tratamiento para garantizar que el líquido cumpliera con todos los estándares de calidad antes de incorporarlo a la red de distribución.