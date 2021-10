El profesor Óscar Loza Ochoa, activista y miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, rechazó una dirección y ser comisionado de un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, propuestas que le hizo el propio Gobernador electo Rubén Rocha Moya.

A Loza Ochoa se le preguntó que si el rechazo tendría qué ver por detectar una estrategia de Rocha Moya para acallar a los críticos del Gobierno, otorgándoles puestos.

“Mi caso no lo tomaría así, él es fundador de la Comisión de Defensa de los primeros años, yo mantengo una muy buena relación con él, y no es el rechazo por el rechazo, yo esencialmente soy un activista”, aclaró, “y considero que para la sociedad, incluso para la propia gestión de los problemas ante el gobierno, yo soy más útil estando en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos que en una oficina”.

“Porque en una oficina yo debo atender lo que se establece por Ley Orgánica en el Gobierno para cada una de las oficinas y acá yo puedo atender las quejas, puedo buscar ser interlocutor y puedo protestar en algún momento determinado si las cosas no salen como la gente las plantea, es sobre todo eso, yo me ubico, sobre todo en eso”.

Rocha Moya le ofreció a Loza Ochoa la Dirección de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado y la Comisión de Atención a Víctimas del Delito.

“Creo que él lo entendió, porque lo platicamos, yo agradezco que me haya ofrecido un espacio, pero pesa mucho la trayectoria, es el problema”, recalcó.

A Loza Ochoa se le insistió sobre la posible estrategia de Rocha Moya, de dar espacio a críticos, como en el caso de la doctora Teresa Guerra Ochoa, quien ha sido anunciada como Secretaria de la Mujer.

“Yo incluso, le comenté, no me pidió la opinión, pero se la dí, que me parecía un buen reto que las mujeres que han estado de activistas, que han estado ahí con el tema de ellas, que se avienten al ruedo con esa Secretaría, incluso la doctora me manifestaba un tanto de dudas de que pudieran tener resistencia ahí para sacar adelante las ideas y los proyectos que han tenido, bueno, pues ese es el reto”, expresó.

Loza Ochoa aseguró que entiende que podría hacer un buen trabajo tanto en la Dirección como en la Comisión, sin embargo ya no podría ir a los mítines cuando se le requiera.

Luego sí opinó sobre la importancia de tener contrapesos desde la sociedad civil al gobierno.

“No solamente habría un contrapeso, sino además la crítica ayuda sobre todo a ver las cosas que no están marchando de la mejor manera; yo tengo mucha fe en el trabajo que haga Rocha, por su voluntad, por su formación, por su vocación de servicio, pero él no es todo el gobierno, hay áreas que pueden fallar a la hora de atender o a la hora de innovar”, dijo.

“Porque yo he sido insistente en dos temas, la posibilidad de una nueva constitución en el estado de Sinaloa y esto que está dejando la crisis del coronavirus, y lo que se está emparejado que es la crisis económica... Sinaloa puede ser pionero en un tema tan nuevo y tan presente como éste”.