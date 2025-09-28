‘Mazatlán también es Sinaloa’, defiende Gobierno del Estado tras visita de Sheinbaum

Mazatlán también es Sinaloa y desde ahí, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su compromiso de seguir respaldando al estado en el combate a la inseguridad, defendió el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez. Esto luego de que el sábado, líderes de organismos empresariales, colegios y sociedad civil se manifestaron en el Palacio de Gobierno para reprochar que la Mandataria eligiera Mazatlán como sede de su visita, cuando la crisis de violencia que estalló hace más de un año se concentra principalmente en Culiacán.

Castro Meléndrez subrayó que Sheinbaum refrendó su apoyo a Sinaloa en materia de seguridad y destacó un acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reforzar las medidas de control al tráfico de armas hacia México. “La Presidenta, por cierto, también reiteró su compromiso de seguir respaldando a Sinaloa a propósito del combate a la inseguridad y anunció un acuerdo muy significativo que se tomó con Estados Unidos a propósito de controlar el tráfico de armas hacia México, particularmente medidas que le corresponde al Gobierno de Estados Unidos”, dijo. “Por lo demás, Mazatlán es Sinaloa. La presencia de la Presidenta estuvo en Sinaloa”.