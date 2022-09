‘Me parece una mentira muy despiadada’: responde Adrián Varela a acusaciones de Alonso Ramírez

El cantante Adrián Varela refutó las declaraciones del director del Instituto de Cultura Culiacán, Alonso Ramírez Reyes, quien lo señaló de no presentarse a trabajar y salir mucho de la ciudad, motivos por los cuales, argumentó, fue dado de baja.

“Es una injusticia pero grandísima que se atreva a decir que yo solamente iba a firmar, me parece una mentira muy despiadada”, expresó el artista en entrevista con Noroeste.

“Que él diga que yo nada más iba a firmar, es ofensivo, es ridículo y es un abuso que lo haga desde la posición que él cree que tiene el poder para hacer lo que le dé su gana”.

Adrián explicó que sus actividades en el Instituto eran cantar, conducir eventos, realizar entrevistas y comunicar a través de sus redes sociales la agenda cultural; además apoyaba con acciones a otras paramunicipales.

“Yo no voy a permitir que difame mi nombre de esa manera, yo tengo 29 años de trayectoria y soy un profesional, y aunque a él le arda y le duela, lo sabe Sinaloa y lo sabe México, y lo saben en otros países donde yo me he presentado. Yo sí hago cosas mejores en la cultura y me parece fatal que un servidor público utilice un Instituto Municipal de Cultura para hacer lo que él está haciendo”, exclamó.

En días pasados, Adrián Varela denunció a través de sus redes sociales que había sido despedido del IMCC injustificadamente, y señaló que fue días después de su participación en la marcha del Pride 2022.

Ante dicha situación, la asociación civil Sinaloa + Incluyente emitió un comunicado para exigir al Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que se reuniera con el artista para que le explicarán por qué fue dado de baja, ya que no le dieron motivos cuando fue despedido.

Posteriormente, el titular del IMCC, Alonso Ramírez Reyes, explicó en entrevista con Noroeste que Adrián ya estaba enterado de que sería dado de baja y fue porque se negó a firmar su renuncia cuando se la solicitaron. Además, lo acusó de no presentarse a trabajar, y que viajaba reiteradamente.

“En la gestión de Alonso yo estuve todo el tiempo aquí en Culiacán, el único viaje que hice durante la gestión de Alonso que, en realidad, ahora me he dado cuenta que lo hice ya que me habían dado de baja pero yo no sabía, fue el Festival Mundial del Bolero”, refutó el joven.

Dijo que durante su actividad en el IMCC tuvo presentaciones en Laguna de Canachi y Culiacancito, condujo el fin de cursos del Instituto MIA, grabó una entrevista con el Secretario del Ayuntamiento, Leobardo Gallardo, e hizo un recorrido con asistentes del Alcalde; esto en la gestión de Ramírez Reyes, que ingresó al Instituto como director el pasado 1 de julio.

“Y así eran las actividades que yo hacía, promover lo que hacen otras paramunicipales”, explicó el artista.

Adrián narró que desde el nombramiento de Ramírez Reyes como director lo buscó reiteradamente, pero no recibía respuesta.

“Yo estuve desempeñándome con los llamados que me daban, yo estuve acudiendo al Instituto Municipal de Cultura a ver si había algún llamado, me decían que no, que de momento no, y pues yo estuve tratando de que me recibiera Alonso, se negó a recibirme durante un mes”, expuso.

Días después de la marcha Pride 2022, que fue el 30 de julio, le llamaron del Instituto para que se presentara a firmar la nómina, sin embargo, cuando acudió le pidieron que firmara su renuncia.

“Entonces yo le dije ¿por qué motivo? ‘No, pues son órdenes superiores’; yo le dije ¿superiores de quién o por qué? Yo estaba trabajando, di los conciertos, estaba trabajando mis actividades, ‘no, pues son órdenes del nuevo director’”, recordó.

Posteriormente fue a la oficina de Alonso Ramírez, le comentó que tenía un mes buscándolo y le explicó la situación.

“Y él me dice ‘no, pues lo que está pasando es que yo necesito ese puesto’, esas fueron sus palabras”, dijo.

El cantante le expuso los problemas de salud que tiene y que requiere de su seguro social, además que el trabajo en el Instituto es su único ingreso recurrente.

“Y él me dijo, textualmente, ‘a mí me corrió Ferreiro’”, subrayó el cantante.

“Por favor, échame la mano, dime cómo puedo sumar, qué estrategia traes tú. Y él me dijo simplemente que él quería mi puesto. Que no es un puesto como tal porque Adrián Varela nada más hay uno, no era un puesto administrativo como tal, yo realizaba mis actividades artísticas”.

Adrián dijo sentirse discriminado porque su despido fue muy cercano a la participación que tuvo en el evento de la comunidad LGBTI+, y desconoce si ese fue el pretexto y se juntó con temas políticos. Además lamentó la respuesta que obtuvo del funcionario municipal cuando le explicó su situación de salud.

“Él me dijo ‘¿y cómo le hacías antes de entrar aquí?’. A mí se me hizo muy inhumano, se me hizo una manera de maltratar a un colaborador porque la persona la persona te está contando el contexto de una enfermedad que no tiene cura y que es progresiva, y que pone en riesgo mi salud, y la persona se limita a decir que a él lo corrió alguien más y que cómo le hacía antes”, comentó.

“Yo no entiendo por qué me tienen que dejar en medio de temas políticos que no me competen porque yo no estoy en ninguna planilla política”.

En entrevista con Noroeste, Ramírez Reyes explicó que Varela ya sabía que iba a ser despedido porque le habían pedido su renuncia y al negarse a firmar, fue dado de baja del IMCC.

“Él está mintiendo en sus dichos, está mintiendo porque cuando yo hablé con él, que no le importó mi salud ni nada, me dijo ‘yo quiero ese, yo necesito ese puesto pero te voy a hacer un nuevo contrato si quieres’”, refutó el cantante.

Le pidieron documento para hacerle el nuevo contrato, pero este no incluía las prestaciones de ley, que eran las que estaba solicitando quedarse el artista.

“La antigüedad que estaba haciendo, como el IMSS, entonces yo decía ¿cuál es el sentido que me digan que me van a apoyar si me están mintiendo? Porque ese contrato me estaban diciendo que era como asimilables o no sé cuál, pero el caso es que ya no tienes seguridad, acceso a la salud”, expuso.

Ante esto, volvió a hablar con Alonso Ramírez para informarle que el contrato que le estaban ofreciendo no incluía las prestaciones correspondientes.

“Y él solamente me dijo ‘pues, Adrián, toma la decisión que tú quieras’”, dijo.

Mientras transcurría la polémica de su baja en el Instituto, Varela buscó ayuda en diversas instancias en el Ayuntamiento de Culiacán, ya que no podía renunciar porque necesitaba el seguro social. En ese periodo lo buscaron de la oficina del Director del IMCC para que se presentara al evento del censo municipal de artistas.

“Yo lo promuevo en redes, incluso tengo los videos donde sale Alonso al lado mío parado, y fíjate cuál es mi sorpresa, que esto fue como el 17 o 18 de agosto, antes de irme al Festival Mundial del Bolero y resulta que Alonso me había dado de baja desde el 12 de agosto”, recordó.

“Me doy cuenta hasta que regresé del Festival Mundial del Bolero, ese fue mi recibimiento, que me había dado de baja sin avisarme pero sí me hizo ir a trabajar”.

Cuando Varela preguntó en calidad de qué se presentaría en el evento del censo de artistas, le comentaron que era como colaborador del Instituto.

“Me mintieron, porque a mí me dijeron que sí era colaborador del Instituto pero ellos ya sabían que me habían dado de baja”, acusó.

“Ellos me estaban presionando para que yo firmara una carta de renuncia, que obvio por mi salud no quise firmar porque se me hizo ilegal, se me hizo incorrecto y se me hizo arbitrario”.

Explicó que se dio cuenta de su baja en el Instituto porque le dejaron de pagar de un momento a otro. Señaló que tiene evidencia de su trabajo por los videos de presentaciones que hizo para el IMCC y que arreglará el problema por las vías legales.

“(Alonso) Es alguien confeso de sus malas acciones. Él acaba de confesar públicamente a los medios de comunicación que, efectivamente, no había un motivo real para despedirme más que su capricho político”.