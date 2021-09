Mexicanos Primero señala deficiencias en el PEF 2022 en torno a la educación

Ante la presentación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para educación, Mexicanos Primero destacó algunos puntos y deficiencias que tiene para garantizar el derecho a la educación.

“Primero la infraestructura y al último las personas, esto nos está diciendo este Gobierno con el presupuesto para la educación”, comentó Carlos González, investigador de Mexicanos Primero, quien señaló cinco puntos claves que podrían a estar a consideración de las diputadas y diputados sobre la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación para Educación para este próximo 2022

Infraestructura

“A pesar del aumento en del 11 por ciento en el presupuesto del 2022, hoy preocupan tres aspectos del programa como la opacidad y ausencia de transparencia para que se dé a conocer el reparto de dinero en infraestructura en escuelas, el pago a docentes, así como alimentación en lo que corresponde al 2021”, expresó.

Detalló que existe una escasa actualización de datos , así como su inexistente acompañamiento a los comités de participación.

También destacó el financiamiento a costa de otros programas públicos, ya que recordó que en el 2020 se eliminaron seis programas solo de educación básica y otros siete de los demás niveles educativos.

Resaltó que en el 2018 había siete programas federales que atendían necesidades escolares por un monto de 25 mil millones de pesos, pero ahora con los nuevos esquemas hay nuevas prácticas de corrupción, captura y malversación de los recursos

El ejemplo por excelencia es la Escuela es Nuestra, en el cual se reparte el dinero con opacidad y sin datos conocidos.

De los casi 180 mil planteles objetivos, solo se han atendido 53 mil en el 2021 con un monto de 10 mil millones de pesos, alrededor del 80 por ciento del presupuesto destinado para este año.

Así mencionó que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo dejó de operar en 2021 y brindó 15 mil 918 de sus escuelas servicios de alimentación

Educación inicial

En el Programa de Educación Inicial dijo hay un estancamiento del gasto para la expansión de cobertura, hoy solo llega al 12 por ciento de su población objetivo.

“Hoy se invierten la mitad de los recursos que se invertían en 2015”, dijo.

Explicó que se destinan 500 millones de pesos para 80 Cendis en 14 estados de la república que en su mayoría dan atención preescolar y no inicial, como lo marca el programa.

Abandono

Aunque hay dudas sobre las eficacia de las becas en el abandono escolar, dijo que no existen programas preventivos para esto.

Destacó que en Educación Básica y Educación Media Superior no existen programas que ayuden a recuperar a los estudiantes que abandonaron las escuelas.

“Hubo una pérdida de apoyo del 15 por ciento en familias que recibía un apoyo de Prospera por no contar ahora con algún integrante que sea estudiante, además desaparece componente de salud y alimentación”, comentó.

“El gasto en el abandono escolar es inexistente en educación básica ya que a pesar de los indicios en el aumento grave en el número de estudiantes que están en riesgo de abandono o que ya abandonaron las escuelas, hoy todavía no se ha diseñado un programa específico para atenderlo”, expresó.

Y que solo se han concentrado en la retención, olvidándose de la recuperación de aquellos que ya abandonaron la escuela.

Educación socioemocional

El investigador destacó que en esta parte es importante reconocer que las emociones afectan la capacidad para la concentración y así como la toma de decisiones.

“El aprendizaje se va a ver obstaculizado si los estudiantes no se sienten seguros, tomados en cuenta y valorados, por eso es importante que las habilidades sociales y emocionales ayuden a desarrollar las habilidades cognitivas”, señaló.

Dijo que ante esto no existe una política institucional, ni ningún programa público en el presupuesto que articule su generación en las escuelas y que apueste por construir una estrategia de largo plazo.

Formación docente

En este tema destacó la reducción de recursos para la formación de docentes en Educación básica, teniendo hoy 81 pesos por docente para asegurar sus unidades de aprendizaje profesional y para continuar con la revalorización.

“En medio de la crisis educativa más grande de la historia y para conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública el Presupuesto de Egresos 2022 no presenta una propuesta que invierta y ponga atención prioritaria a las y los estudiantes que no han logrado continuar con facilidad su proceso de aprendizaje, la crisis educativa no puede pasar desapercibida”, comentó.

Por su parte, Magdalena de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia, destacó también que en el 2020 se dio la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que no venía en el presupuesto que fue enviado al Congreso.

“Se pudieron rescatar mediante un transitorio que estableció que el programa de la Escuela es Nuestra incluiría recursos para llevar a cabo el programa de las Escuelas de Tiempo Completo incluyendo los apoyos que se les daban a docentes que impartían actividades académicas en este programa”.

“Lo que de verdad no vio este cambio fue la violación a los derechos laborales adquiridos por las maestros y los maestros justamente reclamados por ellos, pero no fue para mitigar la abolladura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Destacó que esto se dio en el marco de pandemia, cuando los menores no están acudiendo a las escuelas, pero cuando se retome la normalidad a las familias les espera estas noticias.

Señaló que aunque los recursos para las Escuelas de Tiempo Completo se pasaron a otro programa, los indicadores del programa ya no hablan de los derechos a la alimentación, educación, deportes, esparcimiento y cultura, que incluían las Escuelas de Tiempo Completo.

Solo se habla de infraestructura y equipamiento, propio del programa La Escuela es Nuestra, por lo que dijo el Estado Mexicano ignora su obligación de garantizar los derechos.

“¿Si el presupuesto no sirve para garantizar los derechos, entonces para qué sirve?”, cuestionó.