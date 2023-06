CULIACÁN._ En Morena las puertas están abiertas para las y los interesados en sumarse al proyecto, expuso la dirigente estatal del partido, Merary Villegas Sánchez, sobre la desbandada de priistas que se ha registrado las últimas semanas en Sinaloa.

Después de la designación de Paola Iveth Gárate Valenzuela como dirigente estatal de PRI, destacados militantes han presentado su renuncia al partido, entre ellos Jesús Valenzuela Palazuelos, ex Presidente Municipal de Culiacán.

Villegas Sánchez mencionó que de momento no ha existido un acercamiento con los ex priistas.

“En realidad no ha habido ningún acercamiento al partido, no ha habido ninguna manifestación que yo sepa o intención de venirse a sumar a Morena. Dieron por hecho algunos medios de comunicación que renunciaban al PRI para venirse a Morena”, explicó.

“Fue la renuncia pero ahí en fuera, el tema del acercamiento a la dirigencia, que me hayan buscado para manifestar su deseo de sumarse a Morena, no lo hay”.

Villegas Sánchez opinó que las renuncias al interior del PRI obedecen a un acto de congruencia.

“Me parece que, sobre todo los funcionarios ex priistas que renunciaron, me parece que es un acto de congruencia porque se acercan tiempos electorales y no puedes tú estar en un proyecto para irte a hacer campaña en un partido opositor”, dijo.

“Me pareció congruente si es que desean permanecer trabajando por la transformación de Sinaloa en cada uno de los espacios en los que se encuentran”.