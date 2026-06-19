Mundial no genera el repunte esperado en restaurantes de Culiacán

De entre un 15 y un 30 por ciento era el incremento en ventas que el sector restaurantero local proyectaba alcanzar para el Mundial de Futbol; sin embargo, los primeros resultados muestran una realidad distinta para la mayoría de los establecimientos.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Culiacán, informó que durante las jornadas recientes, la afluencia de comensales se ha mantenido en niveles muy similares a los de un día ordinario, sin presentar el repunte generalizado que se esperaba originalmente para estas fechas.

“(Se esperaba que) estén aumentando las ventas entre un 15 y un 30 por ciento. Ahorita, lo que es el marco del Mundial, el comportamiento no ha sido igual, ha sido muy sectorizado”, expuso.

Esta falta de dinamismo económico se ha hecho más evidente en los restaurantes tradicionales, mientras que el beneficio se ha concentrado de manera exclusiva en negocios con giros específicos, como los establecimientos tipo sport bar.

El impacto que el gremio aspiraba tener no se ha concretado en la escala prevista, dejando las metas de crecimiento aún lejos de alcanzarse.

Entre los factores que explican este fenómeno destaca la decisión consciente de muchos empresarios de no sumarse a la transmisión de los partidos.

“A lo mejor pudieran ser acreedores de multas inalcanzables, entonces por decisión propia están decidiendo no sumarse a transmitir el partido”, señaló.

La cautela de los propietarios responde a las estrictas condiciones sobre el uso de marca, ya que el temor a ser acreedores de sanciones económicas que consideran inalcanzables ha pesado más que el beneficio potencial de atraer clientes con el fútbol.

Aunado a lo anterior, se ha detectado un cambio en el comportamiento de los aficionados, quienes han optado por congregarse en domicilios particulares para disfrutar de los encuentros en un ambiente familiar, restando flujo a los locales públicos.

A pesar de que el arranque del torneo no ha cumplido con los objetivos planeados, el sector mantiene el optimismo para las próximas semanas.

Dado que todavía resta un mes de competencia, los restauranteros confían en que las condiciones mejoren y que la identidad nacional ligada al deporte sirva como un motor de activación económica.

El gremio espera que, mientras la Selección Mexicana continúe en la competencia, el entusiasmo de la afición termine por generalizarse en todos los restaurantes disponibles, logrando finalmente la recuperación financiera que se proyectó al inicio de la fiesta deportiva.