Nadie del PRI se va al PAN, confirma el Diputado Ricardo Madrid

“Ni se quieren ir, ni le hemos puesto la posibilidad a que se vayan”, declaró Ricardo Madrid Pérez, coordinador del PRI en la 64 Legislatura, confirmando que no habrá cambio de bancada de nadie del Revolucionario Institucional para que el PAN tenga grupo parlamentario en el Congreso de Sinaloa.

De acuerdo con Madrid Pérez, él y la Dirigente del PAN Roxana Rubio Valdez se reunieron una vez, pero no una segunda, ya que el coordinador priista consideró que no hay necesidad de ello, confirmando ahora que no hay intención de que nadie se cambie de un grupo a otro en el Congreso.

“Yo he sido muy claro y muy consistente en la postura que hemos tenido en el grupo y en mi carácter de coordinador sobretodo respetuoso de los diputados, pero lo he dicho como es, no hay ninguna intención de ningún diputado de ir a formar parte del grupo parlamentario del PAN”, declaró el coordinador.

Indicó también que se informó que el tema se iba a analizar por las ocho personas y que nunca se le pidió a nadie renunciar al grupo del PRI, sino que queda a decisión personal y nadie tiene interés de hacerlo, por lo que pidió que no haya especulaciones.

“Somos un grupo como lo he dicho y lo he repetido, sólido, fuerte e íntegro y al interior hemos razonado todos juntos”, reiterando que siguen siendo ocho diputados y diputadas y que tienen temas avanzando en el Congreso.

Antecedentes

Con la renuncia de Adolfo Beltrán Corrales al PAN, quien era coordinador de la bancada, Acción Nacional dejó de tener grupo parlamentario, luego de las agresiones de las que fue víctima el 19 de diciembre, cuando se realizaban las elecciones internas del partido para elegir a la nueva dirigente.

A partir de esta renuncia y quedando solo una diputada de Acción Nacional en el Congreso, la Dirigente estatal del partido, Rubio Valdez, hizo el llamado a que un integrante de otro grupo parlamentario se uniera al PAN, sin hacer referencia específica a algún diputado o diputada, pero sí con conocimiento que solo de un partido podría hacerlo.

La intención de tener más de una persona en el Congreso y se pueda formar un grupo parlamentario, es para tener voto en la Junta de Coordinación Política, ya que una vez que la representación es de una sola persona, como quedó ahora la panista Giovanna Morachis Paperini, solo permite tener voz, pero no voto.

De acuerdo con los señalamientos jurídicos pueden renunciar a su grupo parlamentario y unirse al grupo del PAN quienes sean parte de partidos que en las pasadas elecciones hayan hecho alianza, en este caso son el PRI y el PRD, sin embargo, no hay representantes del PRD en el Congreso de Sinaloa y la única opción es el PRI.

El grupo parlamentario del Revolucionario Institucional se integra por ocho hombres y mujeres, pero es el Diputado Feliciano Valle Sandoval el único que llegó al Congreso por ganar las elecciones representando a los tres partidos de la alianza Va por México, es decir, por mayoría relativa, mientras que el resto llegó por representación proporcional del PRI.

Valle Sandoval dijo en un primer momento que iba a analizar la situación sobre su posible cambio, pero que no se había tocado el tema y solo tenía conocimiento de las declaraciones de Rubio Valdez, declaración que cambió al iniciar esta semana en la que declaró que definitivamente cambiarse de grupo parlamentario no es una opción para él.