CULIACÁN._ Los entes de transparencia federales y estatales abonan a una burocracia dorada que debe reajustarse, criticó el Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre los cambios que se han anunciado desde Gobierno federal.

Ante esta crítica, Rocha Moya propuso que los entes estatales en materia de transparencia deberán obedecer a diferentes ajustes para eliminar la duplicidad de funciones.

El argumento de un reajuste a los entes de transparencia fue sostenido por el Gobernador con el ejemplo de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, organismo estatal autónomo de promoción al derecho de del acceso a la información, y la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Sinaloa.

De acuerdo al Gobernador estos dos entes estarían encaminados al mismo objetivo, lo que mantiene una burocracia que trastoca las arcas públicas.

“Se generó una burocracia atroz. No hay dependencia por chiquita que esté que no tenga un director y al rato debe de tener subdirectores, en todo el país, en todas las dependencias”, comentó el Gobernador.

“Yo pienso que ahí hay que reducir la burocracia”.

La semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió de manera pública la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y que sea la Auditoría Superior de la Federación la que asuma las obligaciones de transparencia.

“Les diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese Instituto, les diría que coincidimos y que no titubeen, que se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa Institución, mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la ASF y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan el derroche ni los gastos superfluos ni los privilegios”, declaró López Obrador.