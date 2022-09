No corresponde a Rocha Moya calificar la veracidad de un trabajo periodístico: Artículo 19 y Propuesta Cívica

CULIACÁN._ Al Gobernador Rubén Rocha Moya no le compete calificar la veracidad de trabajos periodísticos, ni desacreditarlos de manera pública, condenaron las organizaciones defensoras del derecho de la libertad de expresión Artículo 19 y Propuesta Cívica.

Esto, respecto a que el Gobernador ventiló en conferencia de prensa del 19 de septiembre que el semanario Ríodoce se encontraba enfrentando un proceso judicial, pues había sido demandado por Grupo ARHE.

La información expuesta por el Mandatario estatal detalló que el empresario Juan José Arellano Hernández demandó al medio de comunicación por publicaciones en las cuales se les acusa de lavado de dinero.

“El funcionario público desacreditó la investigación periodística de Ríodoce y Quinto Elemento Lab, indicando que él había confirmado que no había lavado de dinero”, exponen en un comunicado Artículo 19 y Propuesta Cívica.

Las organizaciones sostienen que las declaraciones de Rocha Moya podrían entorpecer la investigación de las autoridades competentes.

“No corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa determinar el resultado de una eventual investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o las autoridades de investigación en el ámbito penal”, se destaca en el documento.

“Tampoco corresponde al Gobernador calificar la veracidad o la calidad del trabajo periodístico de medios y periodistas dentro y fuera de Sinaloa. Además, consideramos que no es apropiado que el poder ejecutivo dé declaraciones públicas sobre investigaciones en curso y sus posibles consecuencias, ya que podría influir la labor del poder judicial”.

Por último, las organizaciones exhortaron a Rocha Moya a abstenerse de utilizar un discurso público que descalifique a las investigaciones periodísticas, y entes privados y públicos a hacer uso del derecho a replica sin utilizar herramientas de intimidación con la prensa.

“Hacemos un llamado a las autoridades, actores políticos y empresarios, a ejercer el derecho de réplica y abstenerse de presentar demandas por daño moral con la única intención de intimidar o reprimir la libertad de prensa en México”, se señala.



Lo que dijo Rocha Moya

Durante su conferencia del pasado lunes, Rocha Moya reveló que indagó sobre la veracidad de lo expuesto por Ríodoce y que, de acuerdo a sus investigaciones, no existe lavado de dinero por parte de Grupo ARHE, tal como lo sugiere la investigación del semanario y Quinto Elemento Lab.

“Yo ya fui y averigüé y lo verifiqué con la directora general de auditorías y me estuvo platicando qué es lo que están haciendo, estaba conmigo Enrique Diaz, oye le dije, también se dice que los Arellano son lavadores de dinero, y me dijo la directora general, que es Rosalinda López Hernández, nosotros no hemos encontrado que los Arellano laven dinero, ellos son muy buenos para planear el tema fiscal. Son adversarios nuestros, pero no nos consta en la revisión completa que hemos hecho que laven dinero”, dijo.

El Gobernador incluso solicitó a Arellano Hernández retirar el recurso legal contra el medio de comunicación, petición que se concedió unas horas después de la conferencia La Semanera.

“Los recursos legales tenían como objetivo el resarcir el efecto reputacional negativo y fungir como un instrumento para soportar ante nuestras audiencias internas y externas, a las que rindo cuentas, las falsedades de las publicaciones y la solvencia moral de un servidor como de Grupo ARHE para salvaguardar su confianza puesta en nosotros”, se justifica en un comunicado el consorcio mazatleco.