El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que vaya a haber un fraude en la consulta indígena que definirá la instalación de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Ahome, esto tras señalamientos del colectivo Aquí No que se opone al proyecto.

“Vivimos en la democracia. Ya hicimos una consulta el 28 de noviembre allá, fue consulta que no tuvo, nadie la objetó, se dieron sus resultados”, dijo el mandatario estatal.

“No hay porqué decir que de dónde pueden venir los megafraudes, ya por fortuna están siendo cosa del pasado, no hay de ninguna manera. Eso se va a consultar con la gente que nos digan con entera responsabilidad qué es lo que quieren ocurra ahí”, añadió.

Rocha Moya aseguró que el gobierno ya está proporcionando la información en general sobre la planta de amoniaco por medio de boletines y se están acercando a la población.

“Incluso esa información se hizo saber desde el 28 en la consulta del 28 a través de un tríptico muy detallado, cuáles son las probables problemas que se pudieran presentar en el ambiente y cuál es la manera de resarcirlos”, dijo el Gobernador.

Comentó que la consulta será vinculatoria y la harán como lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; garantizó que si la consulta sale negativa la planta no será instalada.

“Vinculatoria la consulta es que sea en los términos de ley de la consulta, el porcentaje que tiene que juntar eso, si no lo junta y sale negativo, si no lo junta, primero, ya no es vinculatorio. Si sale negativo pues se impide, si sale positivo la planta se instala”, comentó.

-Pero si no van a juntar el porcentaje que les pide la ley ¿por qué en el sí, sí se instalaría?

-No, yo no le dije eso. Eso es una condición de que haya un porcentaje mínimo.