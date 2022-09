No le tengo respeto al Tribunal Electoral, están resolviendo de manera torcida, dice Rocha Moya

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera de nueva cuenta una sentencia en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya, éste señaló que no le tiene respeto este organismo constitucional.





¿No es algo muy recurrente? En el evento que vino Delfina, usted dijo e hizo un comentario “no importa que me sancionen”.

Sí, sí, sí. Me parece que a ti te importa mucho, entonces ya te lo dije no me interesa, no me interesa, ¿por qué?, ¿qué me van a hacer?, no sé si me vayan a sancionar para destituirme, nada, nada me preocupa y no le tengo respeto al Tribunal Federal, no le tengo respeto, porque ellos lo están resolviendo de manera torcida.





Gobernador, pero es un órgano constitucional.

Sí, es un órganos constitucional, pero no tiene derecho a asumir posturas parciales y ahí es donde han venido sirviendo a la oposición de este país contra Andrés Manuel López Obrador, entonces por eso no les tengo respeto, así sea un órgano constitucional, el INE es constitucional, sin embargo ha actuado de manera torcida en contra de nosotros, entonces porqué tengo que tenerle respeto, ¿por qué es constitucional?





¿Entonces puede hacer lo que quiera?

¿Quién?





Usted.

No, ya te dije a ti, si me sanciona, pues lo acato, no he dicho que yo puedo hacer lo que quiera, pero si esa es la nota que quieres ponerle ahí.





No.

...





Sobre si el Congreso pudiera otorgarle el perdón sobre esta sentencia, como ya ocurrió en una ocasión anterior, el mandatario estatal señaló que eso debería de cuestionarse precisamente al Congreso.