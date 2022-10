No puedo tener funcionarios prepotentes y corruptos, dice Rocha Moya tras recientes despidos en Sepyc

CULIACÁN._ Tras el despido de cinco funcionarios dentro de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que no puede tener funcionarios prepotentes, acosadores y corruptos, y que fueron diversas las razones de la remoción de estos trabajadores.



- Gobernador, cesaron a cinco funcionarios de la Sepyc. Usted había dicho que iba a haber ajustes y no cambios.

- No me crean eso, no me lo crean, ¿cómo no va a haber cambios? ¿Por qué no va a haber?



- Usted lo dijo.

- Sí, lo dije yo.



- Nomás le recuerdo.

- No, mire, es que tiene que haber cambios.



- ¿Por qué se están dando estos cambios?

- Por todas las razones que ustedes quieran; un funcionario que sale, que cambia y no me pidió la renuncia, quiere decir que no me ha dejado satisfecho en el trabajo y alguna razón.

“Nadie, nadie, por más cercano, por más seguro que esté, si no hace bien las cosas va pa’ fuera. Acuérdense que hemos, yo qué les dije, yo quiero en mi gobierno, no quiero funcionarios prepotentes, no quiero funcionarios acosadores, etcétera, y menos corruptos. No podía dejar pasar eso y esa es una medida que vamos a tomar con todo”.

El Gobernador señaló que con la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, se le dio instrucciones a través del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, para que se dieran de baja estos trabajadores.

“Y voy a reponerlos al margen de que ni tenga yo como reponerlos ahorita, no es que yo ande buscando, no es que tenga una cola de gente que tenga, voy a reponerlos, no puedo en un área, por ejemplo administrativa, nada más porque se me ocurra ahí, esto y lo otro, tengo que ver el perfil, ya tengo una persona para reponer el administrativo de la Sepyc, por ejemplo”, dijo.

En días recientes, en la Sepyc se dieron los despedidos de Eduardo Ochoa Villegas, de la dirección de Servicios Administrativos; Roberto Xantos López Macías, de recursos materiales y servicios; José Cipriano Serrano, de Infraestructura Educativa; Jaime Quiñonez Muñoz, coordinador de programas federales; y Valentín Soto Gallardo, de la Subdirección Informática.