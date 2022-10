Cesan a 5 funcionarios de Sepyc tras críticas y reajuste anunciado por Rocha Moya

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura cesó este sábado a cinco funcionarios de alto nivel.

Estos cambios se realizan a menos de una semana de que el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció un reajuste al interior de la dependencia estatal.

Esta información comenzó a circular en grupos de la comunidad educativa estatal y fue confirmada a Noroeste por la dependencia.

De acuerdo a la información confirmada, fueron despedidos Eduardo Ochoa Villegas, de la dirección de Servicios Administrativos; Roberto Xantos López Macías, de recursos materiales y servicios; José Cipriano Serrano, de Infraestructura Educativa; Jaime Quiñonez Muñoz, coordinador de programas federales; y Valentín Soto Gallardo, de la Subdirección Informática.

El pasado 26 de septiembre, en su conferencia de prensa La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya criticó la falta de coordinación entre el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

“Vamos a hacer ajustes, los ajustes no necesariamente sugieren cambios, y el tema es de ambas partes, no le pongo yo responsabilidad exclusiva a nadie, ahí falta coordinación de ambas partes, pero la jefa es la Secretaria de Educación”, anunció.

“Es necesario que los funcionarios se pongan de acuerdo y nos den elementos de comunicación certeros, definitivos, no lo estamos haciendo. A ver si la próxima semana no traen algo con otros 12 más, etcétera, sí, tenemos que verlo”.

Una semana antes de estos señalamientos, el 19 de septiembre, el Gobernador fue informado en plena Semanera que en el estado hay 156 escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia por Covid-19 y la educación en casa, por lo que necesitan atención inmediata para habilitar la infraestructura eléctrica.

Antes de esta actualización, la autoridad educativa manejaba la cifra de 117 escuelas que debían ser atendidas, por lo que Rocha Moya realizó un llamado de atención público a Hugo Echeve Meneses, titular del Isife.

“Eso está bien, pero lo que no me gusta es que no me informen a mí los datos precisos, porque me dicen que son 117 las escuelas que tiene problema, y ahora hay 39 más, eso no lo sabe el Gobernador, lo saben allá ustedes, yo no”, dijo el Mandatario estatal.

“Está bien, vamos a ampliar, con 130 millones vamos a resolver, ya no 117 sino 39 más, 156 ahora tengo que hablar de 156 porque me corrigieron mis funcionarios, 156, pues eso 156 por favor quiero que se conozca cuál es el estatus que tiene cada una de las escuelas”.