Ante la conformación del Gabinete del próximo Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien se sumó a la campaña del Gobernador electo, señaló que no va exigir ningún puesto.

“Nosotros no vamos a exigir ningún solo puesto... yo les dije que ni siquiera pucheros íbamos a hacer, que le dábamos toda la confianza al doctor Rubén Rocha Moya para que él escoja el gabinete”, dijo.

“Porque él será el responsable de los próximos seis años de lo que pase y lo que deje de pasar aquí en el estado de Sinaloa”, expresó.

El líder pasista señaló que está tranquilo, esperando la decisión que tome el Gobernador electo sobre la formación de su gabinete y que estarán apoyando desde cualquier trinchera en la que se encuentren.

“De tal manera que nosotros estamos la verdad tranquilos, si se nos llama vamos a estar ahí y si no se nos llama vamos a estar acompañando desde la trinchera en que nos encontremos”, expresó.

Dijo que en cuanto a su estado de salud se siente bastante fuerte y con entusiasmo.

“La verdad es que yo me puedo desenvolver perfectamente en varias áreas... yo soy empresario desde hace 42 años, he trabajado en la docencia desde hace 42 años y he trabajado en el área de salud y he sido deportista”, comentó.

Sobre si su esposa Angélica Díaz Quiñónez sostendrá algún cargo en áreas como el DIF, dijo que no sabe nada al respecto y que ella tiene asignaciones dentro del Partido Sinaloense.

Ayer jueves 29 de septiembre el Gobernador Electo Rubén Rocha Moya durante una conferencia de prensa en la que presentó su equipo de transición de Gobierno señaló que todavía no tiene definido el cargo que podría desempeñar en su gabinete el actual líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Hay Secretarías que no son resueltas, que no están resueltas, una de ellas es la Secretaría de Salud; por supuesto la propuesta mía es que Héctor esté en el gabinete y lo estamos viendo”, dijo en ese momento.