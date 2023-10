El panel de controversias que solicitó Estados Unidos contra México por el maíz transgénico quedó formalmente integrado, con lo que se espera una decisión formal al terminó de primer trimestre del próximo año, donde de acuerdo con especialistas es altamente probable que lo pierda el País.

El panelista por parte de Estados Unidos será Jean E. Kalicki, quien es un árbitro independiente en Nueva York y Washington, D.C., así como especialista en disputas comerciales. Mientras que Hugo Perezcano Díaz defenderá los intereses de México que trabajó para la Secretaría de Economía de México y sido abogado principal del país en diversos casos de resolución de disputas bajo el TLCAN.

El presidente será Christian Häberli miembro del World Trade Institute WTI desde 2007 experto en comercio internacional e integrante de varios grupos especiales de solución de diferencias. Con el panel cuya resolución final se espera ocurra en abril del próximo año se hará un análisis del tema con base en argumentos técnicos sin tomar en cuenta posiciones ideológicas o de política.

De acuerdo con el periódico “El Economista” en agosto pasado Francisco de Rosenzweig socio de la firma White Case opinó que esta controversia entre Estados Unidos y México se resolverá esencialmente con criterios de ciencia más que en términos de diferencias de interpretación legal, donde Estados Unidos impugna las medidas establecidas en el decreto de México del 13 de febrero de 2023 específicamente la prohibición del uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa y la instrucción a las dependencias del gobierno mexicano de sustituir gradualmente el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para la alimentación animal en México.

México argumenta que en el mundo hay alrededor de 64 razas de maíz de las cuales 57 están en México y que desde la década de 1990 se demostró que la polinización afecta a la raza del maíz a la vez que la Suprema Corte de Justicia prohibió la siembra de maíz transgénico. Según su lógica el país no afecta a las importaciones netas de maíz estadounidense con las restricciones en el uso de este grano para la fabricación de la masa y la tortilla porque toda la producción mexicana de esta materia prima es no transgénica y supera a la que se requiere para consumo humano

Aunque el mercado de maíz blanco para tortillas nos es tan grande, los EE.UU. en principio se oponen a este tipo de restricciones ya que podrían sentar un precedente para impedir la entrada del maíz amarillo que se usa para consumo animal, del cual importamos 18 millones de toneladas anualmente, pero que inclusive podría aumentar este año, dada la sequía observadas en las diferentes regiones de México, lo que nos convierte en el primer importador de maíz de Estados Unidos.

Lo que van a hacer los panelistas es apegarse al Tratado y van a decir si técnicamente México está cumpliendo o no, en este aspecto. El Gobierno mexicano necesita probar con estudios científicos reconocidos por Estados Unidos que hay riesgos para la salud de la población por el consumo del maíz amarillo que viene de Estados Unidos, de esto dependerá la decisión del Panel. No entra la política sino la cuestión técnica y por eso preocupa porque México en este tema en particular sí está haciendo una violación al Tratado entonces es muy probable que México pierda, esa es la preocupación y las consecuencias que vengan.

Al determinarse que México incumple con el TMEC, Estados Unidos quedaría en capacidad de poner represalias a las exportaciones mexicanas especialmente a las más relevantes pero que no afecten su economía como al aguacate, tequila, hortalizas o cerveza.

Esta disputa se esta dando además en un contexto de incertidumbre mundial, donde las guerras pueden afectar la disponibilidad de alimentos, además con sequías que pudieran impulsar los precios de los granos, particularmente los que caen dentro del decreto vigente, por lo que el resultado de ese panel podría traer implicaciones a los precios de los granos, particularmente para el maíz blanco híbrido de Sinaloa, pero también para el precio de la tortilla el próximo año.

Fuente: https://www.reforma.com/conforman-panel-del-maiz-estados-unidos-mexico/ar2695716; https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-suizo-Christian-Hberli-presidira-panel-sobre-maiz-transgenico-en-el-T-MEC-20231019-0081.html