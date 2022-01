Ante el riesgo que presentan algunos paqueteros han decidido de manera voluntaria no presentarse a trabajar mientras que los casos positivos de Covid van en aumento.

Es el caso de Florencio Garcia, quien está alarmado ante la situación y piensa en resguardarse de nuevo para evitar contagiarse y poner en riesgo a su familia.

“Yo estoy esperando a ver cómo se pone esta semana, si siguen subiendo (los contagios) ya no voy a venir”, dijo.

Por medio del supermercado los paqueteros no han recibido indicaciones de un segundo resguardo, pero no tienen problema si se ausentan, quienes lo deseen pueden resguardarse uno, dos o hasta tres meses y volver cuando lo deseen.

Florencio comentó que desde el inicio de la pandemia no ha vuelto a ver a muchos de sus compañeros, pues algunos han decidido no presentarse a trabajar hasta que todo vuelva a la normalidad.

“Lo que pasa es que no hemos regresado todos, bueno es que unos ya no quieren trabajar, o no tienen necesidad, otros por temor al Covid”, explicó.

Florencio es paquetero desde hace ocho años, la pandemia vino a modificar su vida, su rutina de trabajo y sus hábitos de higiene, ahora debe lavarse las manos constantemente y guardar la distancia entre sus compañeros y clientes a quienes atiende con gusto.

Espera que pronto la pandemia sea cosa del pasado para volver a ver a sus compañeros, convivir como antes y no vivir con el temor de contagiarse y aislarse de los que más quiere, su familia.