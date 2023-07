Ante la negativa expresa de Morena por hacer una nueva alianza con el Partido Sinaloense, el dirigente estatal de dicho partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda, declaró que ese es asunto de ellos, y agregó que el PAS es libre de aliarse con quien le plazca.

“Pues es asunto de ellos, a mí no me gusta meterme en la vida interna de los partidos ni traigo nada contra ellos, lo que puedo comentar es que arriba de nosotros no hay jefes, el PAS es libre, el PAS tiene toda la libertad de hacer una alianza con quien le plazca, con quien crea que puede hacer mejores cosas por Sinaloa, si ellos nos dicen “fuchi”, pues allá ellos”, expresó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Claro que yo tengo reuniones con todos los partidos políticos, son amigos míos personales la mayor parte de los dirigentes de los partidos políticos aquí en Sinaloa, una no, pero de abajo de ella sí, tengo muchos amigos”, sostuvo Cuén Ojeda.

Respecto a si le interesaría aliarse con Morena de cara a las elecciones del 2024, manifestó que dentro de la política no puede descartarse nada, y recordó el convenio firmado entre ambos bandos de cara al proceso electoral del 2021.

“Eso no se puede decir nunca, la política es de circunstancias, hay que recordar que en el partido Morena, ellos firmaron un convenio con nosotros, hay que recordar que en ese convenio que firmaron con nosotros iban tales y cuales distritos electorales y municipios también, y hay que recordar que una vez que llevamos al poder aquí, fueron y nos lo arrebataron”, respondió el Presidente del PAS.

Así, reclamó la destitución de funcionarios afiliados al PAS en diferentes instancias de Gobierno pese a que en dicho convenio se estableció una alianza en candidatura común, así como en Gobierno del Estado.

“Ahí está firmado, por eso yo digo, ¿por qué de repente nos corren gente en Mazatlán?, ¿por qué de repente nos corren gente aquí? Si no son malos funcionarios... Cuando uno conoce a los de enfrente y conoce todo lo que hicieron para llegar, es una barbaridad, es una atrocidad”, dijo.

De esta manera, mencionó el apoyo del PAS en la campaña junto con Morena para llevar a Rubén Rocha Moya al cargo de Gobernador de Sinaloa, así como a Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres a la Presidencia Municipal de Culiacán y Mazatlán respectivamente.