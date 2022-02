PAS le habría dado ‘línea’ a la Síndica Procuradora de Culiacán, según el Alcalde

El Partido Sinaloense habría intervenido en las gestiones del Ayuntamiento de Culiacán, al solicitarle a la Síndica Procuradora María del Rosario Valdez Páez que se opusiera a la solicitud del Alcalde de interponer una controversia constitucional contra los descuentos en el recibo del agua, acusó el propio Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

Los descuentos elevados a Ley para personas discapacitadas y adultos mayores provienen de una iniciativa impulsada por los Diputados Adolfo Beltrán Corrales, quien ese momento pertenecía al PAN, y Serapio Vargas Ramírez, de la alianza Morena-PAS.

El pasado 11 de febrero se realizó una sesión de Cabildo en la que uno de los temas fue llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del Gobierno de Culiacán de inhabilitar los descuentos que garantiza la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, reformada a finales de enero.

Aunque el punto de acuerdo presentado en Cabildo contemplaba a la Sindicatura de Procuración como una de las figuras para promover el recurso legal, la Síndica María del Rosario Valdez Páez votó en contra de las intenciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro. En total hubieron ocho votos a favor y seis en contra.

“No votó, pero tiene que firmarla. Y si no firma es con responsabilidad y es muy grave. Su obligación y la mía... de todo el Cabildo, todos los regidores pueden votar a favor o en contra de algo, pero ni la Síndica ni yo tenemos derecho de no defender al Ayuntamiento”, dijo el Alcalde.

El hecho de votar en contra le causa responsabilidad, pero si ella firma la controversia en acatamiento a un problema del Cabildo se elimina la responsabilidad.

N ¿Se sorprendió de que no votara a favor?

Sí, la verdad que sí.

N ¿Habrá línea política?

Sí, porque la iniciativa, una de ellas surge del PAS, y yo entiendo pero no comparto la porque no somos partido, somos gobierno, y no tenemos derecho a desviarnos de los intereses del pueblo para favorecer la iniciativa de un partido.