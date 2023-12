De acuerdo con una nota del portal “Successful Farming”, la inteligencia artificial (IA) podría mejorar la productividad agrícola de innumerables maneras, desde máquinas que eliminan las malas hierbas hasta software de selección de cultivos.

En un panel de agricultura del Senado de EE.UU., declararon que más de una cuarta parte de los agricultores estadounidenses utilizan la llamada tecnología de agricultura de precisión, como dirección por GPS y monitoreo de rendimiento, drones para explorar campos y monitorear el ganado, y ordeña robótica. Al analizar enormes volúmenes de datos, la IA podría hacer que los agricultores sean más eficientes o automatizar tareas.

La IA tiene el potencial de ayudar a los agricultores en áreas que van desde tasas de aplicación de fertilizantes y manejo de plagas hasta pronósticos de rendimiento y, en áreas áridas, niveles de riego, dijo Mason Earles, profesor asistente en UC-Davis. “Creo que estas son medidas de ahorro de costos que pueden estar entre el 5 y el 15 por ciento, en promedio, en cualquier operación de un agricultor”.

El director de tecnología de Deere and Co., Jahmy Hindman, dijo que, para desbloquear plenamente los beneficios de la IA en las agrícolas, se debe abordar el acceso rural al servicio de Internet de alta velocidad, “incluida la conectividad en el campo”. “Creo que es un área realmente importante en la que deben involucrarse las políticas públicas, para dar a los agricultores no sólo las herramientas sino también el financiamiento para aumentar el rendimiento por hectárea y las ganancias por hectárea”, dijo Sanjeev Krishnan de la firma de inversión S2G Ventures.

Los estados agrícolas patrocinadores de proyectos de ley independientes para esos fines (disponibilidad de Internet y fondos de costos compartidos para equipos de agricultura de precisión) dicen que aumentarán el rendimiento de los cultivos al tiempo que reducirán los costos de los insumos, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y evitarán la erosión del suelo. El acceso a los fondos de costos compartidos del USDA y a los pagos por el uso de prácticas de conservación “promoverá la agricultura de precisión al eliminar las barreras de costos”. Los agricultores necesitan conectividad de red que se extienda más allá de sus residencias y hasta sus campos.

La presidenta de Agricultura del Senado, señaló las cuestiones de ciberseguridad, disponibilidad de Internet, el costo de la inteligencia artificial y la confidencialidad de los datos al abrir la audiencia. Estados Unidos “necesita un gran avance en la investigación agrícola”, dijo Stabenow, para mantener el liderazgo mundial en agricultura.

Como ejemplo de estas potenciales aplicaciones el mismo portal presentó la forma de trabajo de un agricultor líder en EE.UU., mismo que menciona que cuando era niño, después de la cosecha pasaban varios meses antes de pensar en la próxima temporada, pero esto ya no es posible en el mundo actual. Comenta que “Los agricultores más exitosos que conozco nunca se detienen”.

También menciona que la cosecha es ahora sólo una fase de nuestra operación. Es el primer paso para proporcionar datos para la próxima cosecha. “A medida que nos hemos adaptado a la nueva tecnología, ahora contamos con datos sólidos y probados para comenzar a tomar decisiones para el futuro”. “Las compañías de semillas nos han estado presionando para que hagamos pedidos anticipados de semillas para que sepan qué tener disponible”. También los productores publican resultados sobre variedades y ensayos para encontrar los puntos óptimos, que harán que la operación sea más exitosa.

As mismos mencionó que “la agricultura en el Delta nos ofrece una multitud de opciones para combinaciones de cultivos. Para nosotros, no se trata simplemente de una decisión sobre cuántos hectáreas de maíz y soya sembrar y qué variedades se desempeñaron mejor en nuestra granja”. “Más bien, implica considerar factores como los precios de los cinco o seis cultivos que cultivamos, así como su retorno de la inversión, y al mismo tiempo equilibrar el valor de la rotación de cultivos”.

Por lo que este tipo de productor Intenta tener toda esta información confirmada y decisiones tomadas antes del primero de enero. Saben que en nueve de cada diez años va a cambiar de alguna manera. Intentan ser flexibles hasta la plantación para adaptarse a sorpresas que no teníamos en cuenta.

Para todo lo anteriormente mencionado se requiere primeramente de un adecuado registro de las operaciones: acciones, tiempos, costos, rendimientos, variedades y rentabilidad, entre otros. Con estos registros de los cultivos y de los predios, luego poder tomar mejores decisiones y usar las herramientas de inteligencia artificial de nuevo para ser más productivos y competitivos.

Fuente: https://www.agriculture.com/security-and-affordability-will-be-key-for-ai-in-agriculture-8402077, https://www.agriculture.com/farmers-looking-for-the-sweet-spot-in-crop-mix-decisions-8414129