$!Planta potabilizadora de El Salado, en Culiacán, entrará en operación la próxima semana, anuncia Gobierno Municipal

La planta potabilizadora de El Salado comenzará a operar la próxima semana, con lo que se atenderá una demanda de cientos de familias de esa sindicatura y de otras 16 comunidades de la zona, informó el Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la obra de infraestructura hidráulica permitirá abastecer de agua potable a alrededor de 2 mil 500 habitantes mediante una capacidad de producción de 30 litros por segundo.

Actualmente, la Japac realiza la fase final de pruebas hidráulicas, revisión de equipos, lavado, desinfección y análisis de calidad del agua, con el objetivo de garantizar que el sistema opere de forma segura y continua.