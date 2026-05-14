$!Planta potabilizadora de El Salado, en Culiacán, entrará en operación la próxima semana, anuncia Gobierno Municipal

La planta potabilizadora de El Salado comenzará a operar la próxima semana, con lo que se atenderá una demanda de cientos de familias de esa sindicatura y de otras 16 comunidades de la zona, informó el Ayuntamiento de Culiacán.
De acuerdo con el Gobierno Municipal, la obra de infraestructura hidráulica permitirá abastecer de agua potable a alrededor de 2 mil 500 habitantes mediante una capacidad de producción de 30 litros por segundo.
Actualmente, la Japac realiza la fase final de pruebas hidráulicas, revisión de equipos, lavado, desinfección y análisis de calidad del agua, con el objetivo de garantizar que el sistema opere de forma segura y continua.
La obra requirió una inversión de 56 millones 848 mil 284 pesos y fue adjudicada por el Ayuntamiento de Culiacán a la empresa Desarrollo Integral del Évora S.A. de C.V., de acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública AYTO-LOPSRMES-25-CP/R33-05.
La construcción de la planta fue anunciada el 21 de mayo de 2025 por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, durante una gira de trabajo en la sindicatura de El Salado, luego de que habitantes de la sindicatura solicitaron una solución definitiva al problema de escasez de agua potable.
Posteriormente, los trabajos iniciaron el 7 de octubre de 2025. En el arranque de la obra se informó que, con este proyecto, sumaban tres plantas potabilizadoras en proceso de construcción en el municipio, como parte de las acciones alineadas al Plan Nacional Hídrico impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Gobierno Municipal señaló que la entrada en operación de esta planta representa un avance importante en materia de infraestructura hidráulica y acceso a servicios básicos, al mejorar las condiciones de salud, desarrollo y bienestar de las comunidades beneficiadas.