“Esto reafirma la prioridad que el gobierno de (el Gobernador Rubén) Rocha Moya da a obras públicas con sentido social y que benefician a los sinaloenses”, se acompaña de la lámina que documenta los resultados de la encuesta.

La misma casa consultora realizó una encuesta de aprobación en relación a los titulares de gobiernos estatales, resultando el Gobernador Rubén Rocha Moya en el lugar número 21 con el 47 por ciento de aprobación. En este estudio María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora de Aguascalientes, fue la mejor calificada con el 67 por ciento de aprobación; mientras que Cuahutémoc Blanco Bravo tiene la peor calificación entre los gobernadores con el 24 por ciento de aprobación.

Obra pública excede en montos con convenios extraordinarios

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa pagó 99 millones 581 mil 112 pesos más de lo acordado en los contratos de 88 obras, firmando convenios para incrementar los costos de los trabajos de la obra y justificando el aumento con dictámenes técnicos que no son públicos en la plataforma de Compranet Sinaloa.

Estas gestiones ocurrieron en los años 2022 y 2023, y fueron expuestas por Noroeste a principios de este mes de julio.

Sobre esta situación el ex titular de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, negó que se presentaran prácticas irregulares durante su administración.

“Yo cuando fui Secretario afortunadamente tuve la libertad que el Gobernador me dio para poder estar en las obras, me di cuenta de muchos detalles, muchos logramos bajarlos, hicimos un esfuerzo sobrehumano para no gastar tanto porque realmente si ustedes se pusieran a pedir de otros gobiernos también se encontrarían lo mismo de que hubo muchos extraordinarios”, justificó, en entrevista con Noroeste días después de la publicación.